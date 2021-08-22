CHP’li Emre’den, Soylu'ya: Hukuk dışı işlerin kara kutusu olmuştur

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, devletin sağladığı özel korumalara ilişkin "Gizli" diyerek yanıt vermeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik olarak, "Hukuk dışı işlerin kara kutusu olduğu konusunda artık hiç kuşkumuz kalmadı" düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, koruma talebi İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildikten sonra, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun saldırıya uğramasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı soru önergesine verilen yanıtı hatırlatan CHP'li Emre, “Suç örgütü liderlerine, yandaş gazete köşe yazarlarına koruma tahsis eden Soylu, açıkça tehdit edilen anayasal kurumların temsilcilerinin korumalarını çekerek yaşanan saldırının birinci sorumlusudur. Soylu'nun, hukuk dışı işlerin kara kutusu olduğu konusunda artık hiç kuşkumuz kalmadı” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’nun, CHP’li Emre’nin soru önergesine, “Koruma hizmetleri; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 3713 sayılı Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden çıkartılan “Koruma Hizmetleri yönetmeliğin uygulamasına yönelik "Koruma Hizmetleri Yönergesi" kapsamında getirilmektedir. Koruma hizmetleri mevzuatının ilgili maddeleri gereğince koruma hakkındaki tüm hususlar gizlilik içerisinde sürdürülmektedir” açıklamasında bulunurken, devlet tarafından koruma verilenlerin ve koruma polislerinin sayısı hakkında bilgi vermedi.