CHP Ankara Milletvekili Murat Emir gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Vatandaş, sofrasında et göremez oldu!" değerlendirmesini yaptı.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarımsal girdilerde ithalata bağımlılık ve yüksek kur gibi nedenlerle artan hayvancılık maliyetleri, son bir yılda et fiyatlarını %25-68 artırdı.TÜİK'e göre, 2020-2021 Eylül aralığında dana eti %25, balık %30 ve beyaz et %68 zamlandı. Vatandaş, sofrasında et göremez oldu!" ifadesini kullandı.