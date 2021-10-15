CHP'li Emir: Süleyman Soylu muhtarlar günü nedeniyle muhtarlarla toplantı yapmayı planlıyor, ama katılım mecburi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Valiliği'nin ilçe kaymakamlıklarına gönderdiği bir yazının görüntüsünü paylaşıp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 19 Ekim'de muhtarlarla yapmayı planladığı toplantıya, katılımın "mecburi" tutulduğunu açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 19 Ekim'de Ankara'da muhtarlarla yapmayı planladığı toplantıya katılımın mecburi tuttuğunu açıkladı. Emir; sosyal medya hesabı üzerinden, Ankara Valiliği'nin ilçe kaymakamlıklarına gönderdiği yazının fotoğrafını paylaştı. Emir, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Süleyman Soylu 19 Ekim’de Ankara’da Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla toplantı yapmayı planlıyor ama katılım mecburi. Valilik Kaymakamlara muhtarların tamamı katılsın diyor. Muhtarlarımızı rahat bırakın! Sizin tehdit ve yalanlarınızı dinlemekten bıktılar."

Emir'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Valilik yazısı ise şöyle: