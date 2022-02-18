CHP'li Emir: İstanbullunun yardım parasına el konulması tamamıyla hukuksuzdur

İBB’nin 6,2 milyon TL’lik bağış parasına el konulmasının ardından aynı tehlike Ankara’yı da bekliyor. ABB’nin 3,5 milyon TL’lik bağış parasına el konulabilir. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "İstanbullunun yardım parasına el konulması tamamıyla hukuksuzdur. Benzer bir durumun Ankara için de yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ihtiyaç sahiplerine verilmesi amacıyla topladığı 6,2 milyon TL’lik bağışa el konulurken benzer bir tehlikenin (ABB) topladığı yardım söz konusu olduğu iddia edildi. ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2020’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ninde bloke edilen 3,5 milyon TL’lik yardım parası üzerindeki bloke hâlâ kaldırılmadı. Belediyenin blokenin kaldırılmasına yönelik açtığı dava sürerken Valiliğin, paranın Hazine’ye aktarılması yönündeki raporunun değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

İBB'nin açtığı, “Beraber Başaracağız” kampanyası kapsamında 30 Mart – 18 Haziran 2020 tarihleri arasında altı farklı bankada 6 milyon 212 bin 515 TL yardım parası toplandı. İstanbul Valiliği’nin, “İzinsiz yardım toplandı” gerekçesi üzerine hesaplar, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla donduruldu. Belediyenin topladığı yardım paraları iki yıl boyunca hesaplarda kalırken 8 Şubat’ta 6 milyon 212 bin TL ile 100 İsviçre Kronu ve 40 avroya el konularak İstanbul Defterdarlığı’na ait üç hesaba aktarıldı.

Birgün'ün haberine göre, kamuoyunda İBB’nin yardım paralarına el konulması tartışılmaya devam edilirken benzer bir tehlikenin Ankara için de geçerli olduğu bildirildi. ABB, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik güçlük yaşayan yurttaşlara yardım amacıyla başlattığı kampanya kapsamında 3,5 milyon TL bağış topladı. Ankara Valiliği, Temmuz 2020’de bağışların toplandığı hesaplara bloke koydurdu. Ardından, toplanan paranın kamuya geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlanarak Çankaya Kaymakamlığı'na gönderildi. Valilik, paranın kamuya geçirilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını istedi.

"Belediyelerimiz, halka yardım götürmeye devam edecek"

ABB yönetimi, uygulamayı yargıya taşırken dava halen sonuçlanmadı. Bağış paralarına yönelik tutumu değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Valilik o dönem, başka işi yokmuşçasına alelacele böyle bir karar aldı” dedi. Belediyelerin yardım toplama hakkı olduğunun altını çizen Emir, “İstanbullunun yardım parasına el konulması tamamıyla hukuksuzdur. Benzer bir durumun Ankara için de yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu. ABB’nin, pandemi sürecinde zor durumda olan vatandaşlara el uzattığını ifade eden Emir, “Her ne olursa olsun belediyelerimiz, halka yardım götürmeye devam edecektir” ifadesini kullandı.