CHP'li Emir: FETÖ, Ankara'da zirvesini Melih Gökçek döneminde yaşadı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, FETÖ-Gökçek iddialarıyla ilgili konuşarak, "FETÖ, Ankara'da zirvesini Melih Gökçek döneminde yaşadı" dedi.

Halk TV'de ekrana gelen Şirin Payzın ile Sözüm Var programına konuk olan Murat Emir dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Aslında siyasi iktidarın 'Ne istediyse verdik' meselesi.Ama Ankara'da zirvesini Melih Gökçek'le yaşadı bunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Emir sözlerine şöyle devam etti:

"FETÖ yöntemleri biliyorsunuz; bu ticarette iç içe geçmek ama olanaklarını sonuna kadar kullanma"

"Çünkü FETÖ yöntemleri biliyorsunuz. Bu ticarette iç içe geçmek ama olanaklarını sonuna kadar kullanma. Devletin her şeyini arazisini hazinesini talan etme, devlet kadrolarına her şekilde sızma üzerine yürütülen bir taktik. Ve burada da özellikle AKP'li siyasetçiler son derece çekici odaklar oldular ve burada bir iç içe geçmişlik var"