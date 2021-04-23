CHP'li Emir'den Bakan Koca'ya "Sputnik V" tepkisi: Çin aşısında olduğu gibi aracılar milyon dolarlar mı kazanacak?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından "Rus aşısı yakında devreye girecek" sözleri üzerine, 8 ay önce Ruslarla imzalanan "ortak üretim" sözleşmesini hatırlatarak, "Rus aşısında da Çin aşısında olduğu gibi aracılar milyon dolarlar mı kazanacak?" diye sordu.

Emir, 8 ay önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile VisCoran arasında imzalanan ortak üretim sözleşmesini gündeme getirerek, "Sağlık Bakanına soruyorum: Rus aşısını Türkiye'de üretmek yerine neden ithalat yoluna gidiyorsunuz? Türkiye, Çin aşısında olduğu gibi Rus aşısında da aracılara milyon dolarlar ödemek zorunda mı kalacak? Kaç adet Sputnik V aşısı alınacak? Aşının toplam maliyeti ne kadar olacak?" eleştirisini yöneltti.

Emir yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı, Rus aşısı Sputnik V'nin çok yakında devreye gireceğini söylüyor. 'Çok yakında' ifadesinden kastı nedir bilmiyoruz. Çünkü bugüne kadar gerek Çin aşısında gerekse de Alman aşısında gelmesi beklenen miktar ve tarihlerle ile ilgili onlarca açıklama yaptı, ancak hiçbiri dediği gibi çıkmadı. Her seferinde uzun süre sarkmalar yaşandı. Aşı kaynağının çeşitlendirilmesi gerektiğini biz en başından beri söylüyoruz. Sputnik aşısının da Türkiye'de bir an önce kullanılmasını isteriz, ancak burada da belirsiz bir süreç işliyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile VisCoran İlaç Sanayii arasında Sputnik V'nin Türkiye'de üretimine ilişkin 16 Ağustos'ta sözleşme imzalanmıştı. VisCoran firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da ocak ayında yaptığı açıklamada, önce teknoloji transferi yapılacağını ardından Türkiye'de milyonlarca doz aşı üretileceğini söylemişti.

Henüz bu konuda bir gelişme yaşanmazken dünyada pek çok ülke, aşı üretim hazırlıklarına başladı bile. Arjantin, Rus aşısının tam kapsamlı üretiminin Haziran ayında başlayacağını duyurdu. Mısır, Kahire'deki tesislerde yılda 40 milyon dozu aşkın üretimin yapılacağını ve yakında üretime geçileceğini açıkladı. Hindistan, yılda 100 milyon Sputnik V aşısı üreteceğini duyurdu ve yakında burada da üretim başlıyor.

"Aşıyı ithal edecekler"

Türkiye'de ise aradan aylar geçmesine karşın bırakın aşı üretimini daha teknoloji transferi başladı mı başlamadı mı o bile belli değil. Üretim olacak mı, hangi tesiste olacak o da belli değil. Şimdi de bakan çok yakında Sputnik V'nin devreye gireceğini söylüyor. Geriye tek seçenek kalıyor, aşıyı ithal edecekler. Sözleşmeyi imzalayan firmanın aşı üretme yeterliliğini gösteren GMP belgesi olmadığı konusunda iktidarı Şubat ayında uyarmıştık. İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı ve TOBB Yönetimi Kurulu üyesi, Vakıf Katılım’ın yönetim kurulu başkanı, 15 Temmuz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi olan Öztürk Oran, fabrikasında GMP belgesi olmamasına karşın, sırf Cumhurbaşkanına yakın diye Ruslarla masaya oturtuldu.

"Aşının toplam maliyeti ne kadar olacak?"

Birçok ülke teknoloji transferi ile Rus aşısını kendi ülkelerinde üretirken Türkiye, Sputnik V aşısını ithal eden ender ülkelerden biri olacak. Süreci dikkatle takip ettiğimizi bir kez daha ilan ediyorum. Sağlık Bakanına soruyorum: Rus aşısını Türkiye'de üretmek yerine neden ithalat yoluna gidiyorsunuz? Türkiye, Çin aşısında olduğu gibi Rus aşısında da aracılara milyon dolarlar ödemek zorunda mı kalacak? Kaç adet Sputnik V aşısı alınacak? Aşının toplam maliyeti ne kadar olacak?"