CHP'li Emir: Bakanlık gönüllü gibi görünen ama her nasılsa gerçek aşıya denk gelen süpergönüllü sayısını da açıklasın

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ünlülerin Çin menşeili Sinovac aşısının Faz-3 çalışmasında gönüllü olduklarını değil; gerçek aşı olduklarını iddia etti.

Kamera karşısında Çin menşeili Sinovac'a ait CoronaVac aşısının Faz-3 çalışması sürerken gönüllü olarak aşı vurulduklarını söyleyen ünlülerle ilgili dikkat çeken iddiayı sosyal medyada paylaşan CHP'li Emir; "Ülkemizde Synovac aşısı için yürütülen Faz3 çalışmasının kodu kırıldı. Ünlülerin neredeyse tamamı nasıl olmuşsa gerçek aşı olmuş! “Kod kırılıp yen içinde kalmasın!”. Bakanlık gönüllü gibi görünen ama her nasılsa gerçek aşıya denk gelen süpergönüllü sayısını da açıklasın." ifadelerini kullandı.