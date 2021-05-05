CHP'li Emir: Bakan Koca muhalefete saldıracağına Çin firması aşı göndermeyince ne yaptığını söylesin

CHP'li Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmasına ilişkin olarak, "Bakan Koca muhalefete saldıracağına Çin firması aşı göndermeyince ne yaptığını söylesin" düşüncesini dile getirdi.

Emir Twitter paylaşımında, "Bakan Koca muhalefete saldıracağına Çin firması aşı göndermeyince ne yaptığını söylesin. Sinovac’la 100 milyon doz anlaşma yaptık diyen sen. Sinovac aşı göndermeyecek Haziran’a kadar aşı sıkıntısı yaşayacağız diyen sen. Anlaşmayı saklayan sen Bu neyin atarlanması?" ifadesini kullandı.

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