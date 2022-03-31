CHP’li Emir: 2022'nin ilk 3 ayında 567 hekim yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldı; Erdoğan bu tablodan memnun mudur

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “2022 yılının ilk üç ayında toplam 567 hekim, yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Bu tablonun mimarı, sağlık emekçilerinin taleplerine kör ve sağır olan siyasi iktidardır. Hekimler için ‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan bu tablodan memnun mudur” dedi.

Murat Emir, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk üç ayında, eğitim ve çalışma amacıyla yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alan hekimlerin sayısını açıkladı. "Türkiye, tek adamın ağzına bakan iktidarın politikaları nedeniyle yetişmiş insan kaynağını başka ülkelere kaptırıyor" diyen Emir'in yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye yetişmiş insan kaynağını başka ülkelere kaptırıyor"

“2022 yılının ilk üç ayında toplam 567 hekim, yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. 2022 yılının ocak ayında 197, şubat ayında 157 hekim iyi hal belgesi aldı. Bu sayı, mart ayında ise 213’e ulaştı. Bu tablonun mimarı, sağlık emekçilerinin taleplerine kör ve sağır olan siyasi iktidardır. Hekimler için ‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan bu tablodan memnun mudur?

Türkiye, tek adamın ağzına bakan iktidarın politikaları nedeniyle yetişmiş insan kaynağını başka ülkelere kaptırıyor. Bin bir emekle yetişen hekimlerimiz, ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Bu tablodan hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Asıl gitmesi gereken hekimler değil, onların sorunlarını çözme iradesinden yoksun iktidardır.”