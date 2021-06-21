CHP'li Deniz Yavuzyılmaz duyurdu: Ankara Tren Garı'nda garanti yolcu sayısında yüzde 92 oranında hata payı var

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı’nda müteahhit şirketler Limak, Kolin ve Cengiz ortaklığına garanti ücret ödemesi olarak 5 ay için 40.6 milyon TL + KDV ödeneceğini söyledi. Yavuzyılmaz, garanti yolcu sayısının belirtilenden yüzde 92.73 daha az olduğunu söyledi.

Yap İşlet Devret modelleriyle inşa edilen Ankara Tren Garı’nda CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, müteahhit şirketlere verilen garanti tablosunu açıkladı. CİMER ve TBMM Tutanaklarına dayanarak paylaştığı sosyal medya mesajında ortaya koyduğu veriler dikkat çekti.

Ankara Tren Garı’nda Hazine’nin verdiği (giden) yolcu garanti sayısının 3 milyon 333 bin 333 olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, 2021’in ilk 5 ayında gerçekleşen (giden) yolcu sayısının 208 bin 960’ta kaldığını açıkladı.

AKP’nin hata payının yüzde 92.73 olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, “Hazinenin görevli şirkete ödeyeceği garanti tutarı, 4 milyon 686 bin 559 dolar + KDV ” dedi. (Güncel kurla 40.6 milyon TL+KDV)

106 milyon yolcu garantisi

Yavuzyılmaz, mesajının devamında şu bilgileri de paylaştı:

-Görevli şirket ATG Gar İşletmesi A.Ş. (Limak+Kolin+Cengiz)

-Hizmete Açılış Tarihi: 2017

-Kamuya Devir Tarihi: 2036

-2021 (5.Yıl) Garanti Yolcu sayısı: 8 milyon

-Garanti Edilen Toplam Yolcu Sayısı: 106 milyon

-Yolcu Başına Garanti Tutarı: 1.5 dolar+KDV