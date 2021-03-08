CHP'li Demirtaş, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istedi: 1 milyon işçi işini kaybedebilir

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş , kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmaması halinde 1 milyona yakın işçinin işsiz kalabileceği, birçok işletmenin de kapanacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu ay sona ereceğini açıkladığı kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması için TBMM'ye yasa teklifi verildi. Teklifi veren CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra işten çıkarma yasağının da 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam etmesini istedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Demirtaş'ın teklifinde 2 bin 130 liralık işsizlik ödeneği, bin 420 liralık kısa çalışma ödeneği ve yine bin 420 lira olan nakit ücret desteğinin en az asgari ücret seviyesine, yani 2 bin 824 liraya çıkarılmasını öngören maddeler de yer alıyor.

Teklifinde işverenlerin işten atma yasağını "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış" bahanesiyle delmesini önleyecek maddelere de yer veren Demirtaş, kısa çalışmanın yıl sonuna kadar uzatılmaması halinde 1 milyona yakın işçinin işsiz kalabileceği, birçok işletmenin de kapanacağı uyarısında bulundu.