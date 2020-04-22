CHP'li Demir, Melih Gökçek ve Mamak Belediyesi'nin 'izinsiz' yardım kampanyalarını hatırlattı: Çıkıp, "Biz de zamanında yaptık" demediler

İçişleri Bakanlığı, “Belediyeler izinsiz yardım ve bağış toplayamaz” diyerek İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin bağış hesaplarına el koyup CHP’li başkanlar hakkında soruşturma açarken, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in AKP Ankara İl Başkanlığı’nın 2015'te Suriyeli sığınmacılar için başlattığı yardım kampanyasına 39 TIR dolusu yardım yaptığı gündeme geldi. O dönem toplanan TIR ve nakdi yardımlarla ilgili izin alınmadığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Haydar Demir, Melih Gökçek'in yardımı ile Mamak Belediyesi'nin "geçen günlerde" İdlib’e ve Suriye’deki harekât bölgeleri için yardım topladığını hatırlatarak, "Mansur Yavaş, Belediye Yasası’nın kendisine verdiği yetkiyle, işsiz kalan ülkenin esnafına yardım etmek için bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya el koydular. Ne Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ne de eski ‘devrik lider’, ‘Biz de zamanında yaptık’ demedi" dedi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Gökçek’in, kampanyaya ABB kaynaklarını kullanarak 39 TIR dolusu topladığı yardım için ABB’den 27 Mart 2015’te yapılan açıklamada, “Kampanya sonucu Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarınca toplanan 39 TIR dolusu yardımın 13 TIR’ı giyim ve ev eşyası, 7 TIR’ı beyaz eşya, 6 TIR’ı gıda ve temizlik malzemesi, 13 TIR’ı ise bebek bezi, hijyenik malzemeler, kırtasiye ve oyuncak gibi malzemelerden oluşuyor” denildi.