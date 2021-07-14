CHP'li Çeviköz: Türkiye’nin Afganistan’da kalmasının meşruiyetini sağlayan gerekçeler ortadan kalkmıştır

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Taliban’ın, Afganistan'da kalmaya devam ettiği sürece Türkiye'yi 'işgalci' olarak niteleyeceğini açıklamasıyla ilgili “Türkiye’nin Afganistan’da kalmasının meşruiyetini sağlayan gerekçeler de ortadan kalkmıştır. Bu durumun Taliban tarafından ülkemize hatırlatılması maalesef iktidarın izlemiş olduğu yanlış dış politikanın yeni bir tezahürüdür” değerlendirmesini yaptı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Taliban’ın Türkiye hakkında yapmış olduğu açıklamayı, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Afganistan’a asker göndermenin tehlikelerine dikkat çeken Çeviköz’ün açıklaması şöyle:

"Açıklama endişeyle karşılandı"

“Afganistan’da yaşanan güncel gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklama endişeyle karşılanmıştır.

Taliban sözcüsü, Türkiye'nin de kabul ettiği Doha Anlaşması uyarınca tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğine vurgu yaparak Türkiye'nin, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenme yönünde attığı adımları ‘menfur’ olarak nitelendirmiş ve ‘Karar ihtiyatsız bir karar, egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı’ ifadelerinde bulunmuştur.

"İktidarın izlemiş olduğu yanlış dış politikanın yeni bir tezahürü"

Öncelikle Taliban tarafından ülkemize yönelik yapılan bu uyarıyı şiddetle reddettiğimizin altını çiziyoruz. Bununla birlikte, uluslararası hukuk gereğince Türkiye’nin Afganistan’da kalmasının meşruiyetini sağlayan gerekçeler de ortadan kalkmıştır. Bu durumun Taliban tarafından ülkemize hatırlatılması maalesef iktidarın izlemiş olduğu yanlış dış politikanın yeni bir tezahürüdür.

"Mehmetçiklerimizi ateşe atacak bu karardan geri adım atmaya çağırıyoruz"

Taliban Afganistan’ın gerçeğidir ve bugün Afganistan topraklarının yüzde 80’inden fazlasını kontrol etmektedir. Bu durum iktidarın Mehmetçiklerimizi Afganistan’a gönderme ısrarının tehlikelerinin boyutlarını göstermek bakımından önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, birçok ülkenin askerini çektiği, hatta Afganistan’ın milli ordusunun dahi pek çok noktada çatışmaya girmekten kaçındığı bir ülkeye Mehmetçiklerimizi göndermeyi yanlış bulduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyor, iktidarı Mehmetçiklerimizi ateşe atacak bu karardan geri adım atmaya çağırıyoruz.”

Ne olmuştu?

Ankara-Washington hattında Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması yönündeki görüşmeler devam ederken, Taliban Türkiye'yi tehdit etti. Taliban, ABD çekildikten sonra Türk askerinin ülkede kalması durumunda "işgalci" olarak nitelendirileceğini ve tüm "işgal güçlerine" karşı Taliban'ın "cihat politikasını" uygulamaya devam edeceğini belirtti.

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