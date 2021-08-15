CHP'li Çeviköz: Askerlerimiz Afganistan'dan artık en kısa zamanda çekilmeli

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin olarak, "Askerlerimiz Afganistan'dan artık en kısa zamanda çekilmeli" değerlendirmesini yaptı.

Çeviköz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın Afganistan’ı terk etmek istemeleri halinde nereye başvuracakları Kabil Büyükelçiliğimiz tarafından duyuruldu. Bu durum Büyükelçiliğimizin de tahliye hazırlıklarını tamamladığına işaret ediyor. Askerlerimiz de artık en kısa zamanda çekilmeli.Bu durum hakkında kamuoyumuzu açıklamalarla şeffaf şekilde bilgilendirmek görevi yetkili makamlarımız tarafından yapılmalıdır. Çekilme kararının alınması ve bunun açıklanması bir zayıflık değil, dirayet, ileri görüşlülük ve kurmay öngörünün işaretidir." ifadesini kullandı.