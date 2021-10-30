CHP, yaz saati uygulamasını yeniden Meclis gündemine taşıdı: Milyonlarca emekçi işe giderken karanlık bir güne başlıyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kalıcı yaz saati uygulamasının sürdürülmesini TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kalıcı yaz saati uygulamasının sürdürülüp sürdürülmeyeceğini sordu.

Yüceer önergesinde; eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ısrarıyla 2016 yılında alınan 8589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 1972 yılından beri uygulanan yaz-kış saati ayrımından vazgeçildiğini anımsattı.

Yüceer, şu değerlendirmeleri yaptı: "23 Ekim 2017'de kalıcı yaz saati uygulaması bir yıl uzatılmıştır. Yapılan tüm itirazlara rağmen 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüm ülkenin sürekli olarak yaz saati diliminde kalmasına karar verilmiştir. Yeni uygulama ile Avrupa'nın geneliyle kışın yaklaşık 1 saat olan zaman farkımız 2 saate çıkmıştır. Kalıcı yaz saati uygulaması kararı alınırken İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) hazırladığı ve kalıcı yaz saati uygulamasının tasarruf sağladığını belirttiği rapora atıf yapılmıştır. Ancak söz konusu rapor kamuoyundan sır gibi saklanmaktadır.

Yapılan araştırmalar beş yıl önce enerjide tasarruf amacıyla yapılan değişikliğin tasarruf yerine israfa neden olduğunu yansıtmaktadır. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından kalıcı yaz saati uygulamasının ilk yılında yapılan çalışmada bir önceki yılın aynı aylarına göre elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf sağlanamadığını belirtmiştir. EMO, sonraki yıllarda da yaptığı açıklamalarla ifadelerini yinelemiş ve kalıcı yaz saati uygulamasında enerji verimliliği yaratmadığını."

Yüceer, Bakan Dönmez’e şu soruları yöneltti:

“- Kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiği günden bu yana uygulama sayesinde enerji tasarrufu sağlanıp sağlanamadığı Bakanlığınız tarafından analiz edilmiş midir? Edildiyse bu sonuçlar nelerdir?

- Kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağlamadığına dair yapılan bilimsel araştırmalar Bakanlığınız tarafından incelenmiş midir?

- Yaz saati uygulaması nedeniyle gelişme çağındaki çocuklarımızın okula ve milyonlarca emekçinin işe giderken karanlık bir güne başlamasının birey ve toplum psikolojisi açısından etkileri araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa sonuçları nelerdir?

- Kalıcı yaz saati uygulamasından geri dönülmesi Bakanlığınızın gündeminde midir?

- Bakanlığınız, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlandığı belirtilen ve kalıcı yaz saati uygulamasının tasarruf sağladığı belirtilen raporu kamuoyu ile paylaşacak mıdır?” (ANKA)