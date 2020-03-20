CHP'li Candan Yüceer'den işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını kolaylaştırmak için kanun teklifi

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artması beklenen işsizliğin yaratacağı sosyal sorunlara önlem olarak bir kanun teklifi hazırladı. Teklifte işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasına, ödeneğin süresi ve miktarının arttırılmasına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

CHP'li Yüceer, Koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı olumsuz etkinin işsizliği daha da arttıracağını, bunun yaratacağı toplumsal sorunların önlenmesi için acilen tedbir alınması gerektiğini belirtti. Yüceer, bu kapsamda işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırılması, ödenek miktarının ve yararlanma süresinin arttırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Teklif yasalaşırsa, son 3 yılda 6 ay prim ödemiş ve son bir aydır çalışan herkes işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek. En düşük işsizlik ödeneği 2060 TL olacak, yasadaki ödenek üst sınırı da kaldırılacak.

"20 yıldır amacı dışında kullanılıyor"

Yüceer teklifinin gerekçesinde, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun yurttaşları işsiz kaldıklarında karşı karşıya kalabilecekleri ekonomik ve sosyal sorunlara karşı korumayı amaçladığını, ancak yasalaşmasının üzerinden geçen yaklaşık 20 yılda bu amaca yeterince hizmet etmediğini ifade etti. İşsizlik Sigorta Fonu’nun hükümetler tarafından amödenek süresi

acı dışında kullanıldığını belirten Yüceer, “İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yurttaşlarımızın etkin bir şekilde yararlanamamasının en büyük nedeni, işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarının oldukça ağır olmasıdır. Diğer yandan işsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı Türkiye gerçekliğiyle örtüşmemektedir” dedi.

1 milyon 148 bin kişi bir yıldır işsiz, 838 bin kişi umudunu yitirmiş

Geçtiğimiz bir yılda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısında yarım milyonu aşkın (501 bin 532) bir düşüş yaşandığını belirten Yüceer, “Aynı dönemde işsizlik oranlarında yaşanan keskin artışla tezat bu durumun tek açıklaması, yarım milyonu aşkın kişinin bir yıldan uzun süre iş bulamadığı için İŞKUR kaydının silinmiş olmasıdır. TÜİK’in verilerine göre Aralık 2019’da 1 yıldan uzun süredir iş arayanların sayısı 1 milyon 148 bin kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde iş bulma ümidini yitirenlerin sayısı 838 bine yükselmiştir. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda ifade edilen 2019 yılı işsizlik oranı hedefleri tutmadığı gibi, 2020 yılında öngörülen düşüşe dair de herhangi bir emare görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

"İşsizlikte Korona fırlayışı görülecek, tedbir alalım"

Yüceer şunları ifade etti: “Üstelik Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomimiz büyük riskler altındadır. Kimi işletmelerin salgını gerekçe göstererek işten çıkarmalara başladığına dair haberler endişe yaratmaktadır. Korona salgını ve bu kapsamda alınan önlemlerin ekonomide yol açacağı yavaşlamanın belli sektörlerde kitlesel işten çıkarmalara yol açabileceği öngörülmektedir.

Tüm bu gelişmeler, işsizliğin daha da artacağına işarettir. Bu nedenle, hali hazırda işsizlik nedeniyle intiharların yaşandığı ülkemizde, işsizliğin yol açacağı ekonomik ve toplumsal sorunların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak aciliyet kazanmıştır. Bunun en önemli araçlarından biri işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırmak, işsizlik ödeneğinin miktarını insan onuruna yakışır bir düzeye çekmek ve ödenek süresini uzatmak olacaktır.”