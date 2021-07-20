CHP’li Çakırözer: Türkiye’de yaşayanlar Kıbrıs Türkü’nün sonuna kadar yanındadır, dayanışma içindedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle KKTC’ye giden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Türkiye’de yaşayanlar Kıbrıs Türkü’nün sonuna kadar yanındadır, dayanışma içindedir" ifadesini kullandı.

Çakırözer, resmi programın dışında KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarını ziyaret etti. Mücadelede şehit düşen ve gazi olanları da anan Çakırözer, “Onların verdiği mücadele sayesinde bugün Kıbrıs Türkü güçlü, yarın daha da güçlü olacak” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yılı vesilesiyle davet gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, KKTC’de Barış ve Özgürlük Bayramı programlarına katıldı.

Çakırözer, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürütcü ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı resmi programların yanında KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarını da ziyaret etti ve Kıbrıs mücadelesinin öncü isimlerinden Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne gitti.

Çakırözer, eski Başbakanlar Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile KKTC mücadelesinde şehit ve gazi olanları anarak, “Onların verdiği mücadele sayesinde bugün Kıbrıs Türkü güçlü, yarın daha da güçlü olacak. Türkiye’de yaşayanlar Kıbrıs Türkü’nün sonuna kadar yanındadır, dayanışma içindedir. CHP de Kıbrıs Türkü’nün egemenlik mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.