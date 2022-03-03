CHP'li Çakırözer: Türkiye bu krize son derece hazırlıksız ve son derece öngörüsüz yakalanmıştır

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye bu krize son derece hazırlıksız ve son derece öngörüsüz yakalanmıştır. Tam Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başladığı gün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turundaydı. Dışişleri Bakanı nerede? O da Kazakistan’da. Savaş kapıyı çalmışken, bu ziyaretlerin ertelenmemiş olması büyük öngörüsüzlük ve zafiyettir” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada hükümetin yürüttüğü dış politikaya tepki gösterdi.

Çakırözer şunları söyledi:

"Rusya'nın saldırısını kınıyoruz"

Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı olarak Ukrayna’nın egemenliğine yönelik silahlı saldırısını CHP olarak kınıyoruz. Derhal ateşkes sağlanmasını, bu işgalin bitirilmesini ve Ukrayna’daki yurttaşlarımızın sağ salim tahliyesini diliyoruz.

"Dışişleri Bakanı nerede?"

Türkiye bu krize son derece hazırlıksız ve son derece öngörüsüz yakalanmıştır. Tam Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başladığı gün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turundaydı. Dışişleri Bakanı nerede? O da Kazakistan’da. Savaş kapıyı çalmışken, bu ziyaretlerin ertelenmemiş olması büyük öngörüsüzlük ve zafiyettir.

"Çelişki ve tutarsızlıktan ibaret bir dış politika"

Yine Batı’yı etkisiz kalmakla suçlayan Erdoğan, Avrupa Konseyi’nde Rusya’nın saldırgan tutumu nedeniyle üyelik haklarının askıya alınması için çekimser oy kullanıyor. Hele hele bu çekimser oyun Dışişleri Bakanı tarafından Rus vatandaşlarını AİHM’e gitme yolu kapanmasın diye böyle davrandık diye savunulmaya çalışılması başlı başına skandaldır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uğradığı hak ihlalleri ile ilgili o mahkemeyi tanımam diyenlerin Rus vatandaşlarının AİHM’e gidebilmesi için gösterdiği çaba gözlerimizi yaşartıyor doğrusu. Öngörüsüzlük, çelişki ve tutarsızlıktan ibaret bir dış politika.

"Kanal İstanbul ihanetinden artık vazgeçilmeli"

Bugün konuşmalarında Montrö’yü eksik etmeyenlerin yapması gereken iki şey daha var: Bir, Montrö’yü diplomatik zaferdi, tartışmaya bile açılmamalı diyen 104 emekli amiralin hakları eksiksiz iade edilmeli; lojmanından atılan, yaşına, sağlık durumuna bakılmaksızın yaka paça hapse konan ve hala yargılanmakta olan bu vatansever askerlerden derhal özür dilenmeli, dava düşmeli ve tüm hakları iade edilmelidir. İki, Kanal İstanbul ihanetinden artık vazgeçilmelidir.

"THY’nin yaptığı fırsatçılığı bu millet hiçbir zaman unutmayacak"

Tahliyeler konusunda THY’nin yaptığı fırsatçılığı bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Cumhurbaşkanı’nın 13 makam uçağına sahip olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının 5 -6 bin lirayı bulan fahiş bilet fiyatları nedeniyle Ukrayna’dan çıkamamış olması bu iktidarın ayıbıdır. Şimdi deniyor ki, Romanya’ya geçip oradan THY ile ücretsiz getiriyoruz. Öyleyse, yapmanız gereken kendi imkanları ile gelebilen vatandaşlarımızın bilet ücretlerinin eksiksiz iade edilmesidir.