CHP’li Çakırözer sitem etti: AKP’li belediyelere onay var, CHP’li belediyelere onay yok

Yaşanan ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle borç batağına sürüklenen belediyeler, çareyi değerli arazilerini borçları karşılığında devretmekte buluyor. Ancak CHP Milletvekili Utku Çakırözer, AKP’li belediyelerin başvurularının neredeyse hepsinin kabul edilirken CHP2li Tepebaşı Belediyesi’nin önerdiği takasın kabul edilmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Borçlarını ödeyemeyen belediyeler, çareyi değerli arazilerini borçları karşılığında devretmekte buluyor. Ancak belediyelerin kamuya olan borçları karşılığında arazi devir taleplerinde her belediyeye aynı kolaylık sağlanmıyor. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, özellikle İstanbul'da başta Esenler ve Üsküdar olmak üzere AKP'li ilçe belediyelerinin borçları karşılığında arazilerini kamuya devretme taleplerinin neredeyse hepsi kabul görürken Eskişehir'deki CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin aynı talebine ret yanıtı geldi.

Çakırözer sözlerine şöyle devam etti:

“Tepebaşı Belediyesi'nin kabul edilmemesi ayrımcılığı ve çifte standardı göstermektedir. Hükümetin yapması gereken belediyelere parti ayrımı gözetmeksizin halka hizmet vermesini kolaylaştırmak ve hepsine eşit mesafede durmaktır. Belediyelerin borçlarının hafifletilmesini sağlamak iktidarın sorumluluğudur.”