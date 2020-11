CHP’li Çakırözer: Pancar çiftçisi olmasa dezenfektan bulamazdık

Türkiye genelinde şeker fabrikalarında pancar alım kampanyaları başlarken, pancarda taban alım fiyatları hala açıklanmadı. CHP’li Utku Çakırözer, Eskişehir’de pancar tarlalarında üreticilerle bir araya gelerek, her yıl eylül başında açıklanan pancar fiyatlarının bir an önce açıklanmasını istedi. Çakırözer, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadelede hayati öneme sahip kolonya ve dezenfektanın ana bileşeni olan etanolün önemli bir kısmının şeker pancarından sağlandığına da dikkat çekerek, “Bu zorlu süreçte eğer pancar üreticimiz üretmeseydi bugün belki de etil alkol bulamayacaktık. Dezenfektan, kolonya bulamayacaktık. Çiftçimiz daha fazla mağdur edilmemeli. Pancarda taban fiyatları çiftçimizin talepleri doğrultusunda açıklanmalı. Çiftçinin alın terinin karşılığı verilmelidir” dedi.

Çakırözer, Eskişehir’in Mahmudiye ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde şeker pancarı sökümü yapan çiftçileri ziyaret etti. Eskişehir Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli ve Mahmudiye Ziraat Odası Başkanı Semih Onar ile gerçekleştirdiği ziyarette Çakırözer, pancar çiftçisinin talep ve sorunlarını tarla başında dinledi. Çiftçiler şeker fabrikalarındaki alım kampanyasının başlatılmasına rağmen hâlâ fiyat açıklanmamasını eleştirdi.

Çakırözer, “Koronavirüs salgınıyla mücadelede Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası da elini taşın altına koyarak bu üretim katkıda bulunmuştu. Fabrika yöneticilerinin bu yöndeki açıklamalarını hep birlikte okuduk. Bu zorlu süreçte eğer eli nasırlı Pancar üreticimiz üretmeseydi bugün belki de etil alkol bulamayacaktık. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, çiftçimiz daha fazla mağdur edilmemeli. Pancarda taban fiyatları çiftçimizin talepleri doğrultusunda açıklanmalıdır” diye konuştu.

"Taban fiyat en az 400 lira açıklanmalı"

Tarlada pancar hasadında çiftçileri dinleyen Çakırözer, pancar taban fiyatlarının bir an önce açıklanması çağrısında bulundu. Çakırözer, “Pancarlar artık hasat ediliyor. Her türlü doğal afete rağmen bereketli bir hasat sezonu yaşanıyor. Çiftçi pancarını topluyor fabrikaya verecek ama kaça vereceğini bilmiyor. Geçen yılın fiyatı 300 lira. Çiftçimiz bu rakamın en az 400 lira olmasını istiyor. Bizim pancar tarlalarından çağrımız bir an önce pancar için verilecek rakamın açıklanması. Eğer çiftçinin giderlerini gerçek anlamda karşılamak isteniyorsa bu rakam en az 400-450 TL arasında bir fiyat açıklanmalıdır. Şekerpancarı üreticisinin yüzünün gülmesi demek nakliyecinin, esnafın hepimizin yüzünün gülmesi demek” düşüncesini dile getirdi.

Eskişehir’de 2020 yılında gerçekleşen don ve sel afetlerine rağmen çiftçinin pancarı yetiştirmek için var gücü ile çalıştığına dikkat çeken, Eskişehir Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli ise, “6, 7 aydır pancarımızı yetiştirmek için var gücümüzle çalıştık. Afetlerle karşılaştık ama buna rağmen tarlamızdan eksik olmadık, çalıştık. Pancarımızı fabrikamıza teslim etmek için mücadele ediyoruz. Bizim en çok merak ettiği fiyat konusunda hala açıklama yapılmadı. Buradaki maliyetler göz önüne alınarak pancarın ton fiyatının en az 400 TL olması lazım” ifadesini kullandı.

Mahmudiye Ziraat Odası Başkanı Semih Onar ise, çiftçinin artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Onar, “Çiftçi hasadı yapıyor gidiyor fabrikaya götürüyor ama fiyatlar belli değil. Biz devletten çiftçinin yanında olmasını istiyoruz. Çiftçinin gübre, elektrik, mazot maliyeti çok fazla. Bu giderler bu yol 100’de 100 arttı. Bu giderlerimizin karşılanması için bu rakamın en az 400 lira olması lazım. Bizim Eskişehir pancarı 6 fabrikayı beslemekte. Eskişehir, Alpullu, Susurluk, Afyon, Adapazarı bölgemize pancar buradan temin ediliyor. Çiftçinin alın teri bir an önce verilmeli. Çiftçiye ton başına 400 lira verilsin” dedi. Tarla sahibi çiftçi Mehmet Topçu de “Devlet yeter ki çiftçinin yanında olsun, çiftçi her şeyi üretmeye hazır” açıklamasını yaptı. Çiftçiler tarlada kullandıkları elektrik ve mazottan vergi alınmaması çağrısında da bulundu.

Çakırözer, tarla başında şeker pancarının fabrikalara taşınmasını sağlayan nakliyecilerin de taleplerini dinledi. Çakırözer, “Çiftçisi, işçisi, nakliyecisi şeker pancarının üretiminde fabrikada işlenmesine kadar herkesin emeği var. Nakliyecilerimizin taleplerinin karşılanması için de çalışacağız” dedi.