CHP'li Çakırözer: Gazeteciler susmayacak, korkmayacak, alışmayacak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer; gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmalarına TBMM kürsüsünden, “Ne yaparsanız yapın gazeteciler susmayacak, korkmayacak ve alışmayacak” tepkisini gösterdi.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, bugün TBMM Genel Kurulu’nda; Libya’da şehit olan MİT mensuplarına ilişkin haberleri nedeniyle aldığı hapis cezaları onanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmalarına tepki gösterdi. Çakırözer, şunları söyledi:

“Hani bu parlamentoda kanun çıkarmıştık? Haberi, düşüncesi, yorumu nedeniyle artık kimse hapse girmeyecekti. Hani şafak baskınları bitmişti, yurttaşlar gece yarısı baskınıyla ifadeye çağrılmayacaktı? O zaman gazetecilere yaşatılan bu zulüm neyin nesidir? Gerçek gazetecilerin bugün adliye önünde söyledikleri gibi: Ne yaparsanız yapın gazeteciler susmayacak, korkmayacak ve alışmayacak. Gazetecilerin yeri cezaevleri değildir. Gazetelerdir” dedi.

"Sedef Kabaş, bir aydır hukuksuz biçimde tutuklu"

Çakırözer, gazeteci Sedef Kabaş’ın bir televizyon programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ile tutuklanmasına de tepki gösterdi. Çakırözer, “Bir gece yarısı gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, bir aydır hukuksuz biçimde tutuklu. Sadece ifadeleri nedeniyle 12 yıl hapsi isteniyor” dedi. (ANKA)