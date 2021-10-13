CHP'li Çakırözer: Eskişehir'de kalmadıkları ayın parasını ödemeyen öğrenciler KYK yurdundan atıldı

Eskişehir’de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 100 öğrenci eylül ayının ücretlerini ödemedikleri gerekçesiyle yurtlardan atıldı. Doğan Aslan Bey ve Gündüzalp erkek öğrenci yurtlarına ekim ayında giriş yapan öğrenciler, kendilerine bilgilendirme yapılmadan yurttan çıkarıldıklarını öğrendiklerini söyledi. 3 Ekim’de yurtlara giriş yaptıklarını belirten öğrenciler, "Ancak kalmadığımız eylül ayı için ödeme yapmadık diye bu sabah yemekhane sırasında yurttan atıldığımızı öğrendik” dedi.

Öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM’de gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na çağrıda bulunarak, “Derhâl bu hatadan, bu vicdansızlıktan dönülmeli. Ülkemizin geleceği dediğimiz bu evlatlarımız, bu gençlerimiz yağmurda, soğukta yersiz yurtsuz bırakılmamalıdır” dedi.

Çakırözer, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceği dediğimiz bu evlatlarımız, bu gençlerimiz yağmurda, soğukta yersiz yurtsuz bırakılmamalıdır"

“Öğrenciler aradılar, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalacaklarını anlattılar. Sordum, Amasya'dan, Malatya'dan, Yalova'dan, İstanbul'dan gelmişler. Başka şehirlerdeki KYK yurtlarında kalan belki binlerce öğrenci de şu anda aynı durumda. Kalmadıkları eylül ayının parası isteniyor, bu konuda öğrencilere, ailelerine bilgilendirme yapılmamış. Saatlerce bekledikten sonra Eskişehir Valisi ile görüştüler ama dertlerine çare bulabilmiş değiller, kendilerine sağlık raporu alın tavsiyesinde bulunmuşlar. Buradan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu'na çağrıda bulunuyorum; sadece Eskişehir'imizde değil, Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerimiz böyle ayıplı bir durumla karşı karşıya. Derhâl bu hatadan, bu vicdansızlıktan dönülmeli. Ülkemizin geleceği dediğimiz bu evlatlarımız, bu gençlerimiz yağmurda, soğukta yersiz yurtsuz bırakılmamalıdır.” (ANKA)