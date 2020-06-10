CHP'li Çakırözer'den Yıldız ve Dükel'in gözaltına alınmasına tepki: Gazeteciler artık yapmadıkları haberler için suçlanıyor

CHP’nin gazeteci kökenli Milletvekili Utku Çakırözer, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın iki gündür gözaltında tutulmasını Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını isteyerek, “Türkiye'de yeri yurdu belli, çağırıldığında savcılığa gidip ifadesini verebilecek gazeteciler sabah baskınlarıyla yaka paça gözaltına alınıyor. Gazetecilere haksız, hukuksuz uygulamalar basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir. Gazetecilere yönelik bu hukuk dışı uygulamalar artık son bulmalı, gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır” dedi. Çakırözer, gazetecilerin, siyasilerin zindanlara gönderilerek Türkiye’de toplumsal refah ve barışın sağlanamayacağını söyledi.

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız 2 gün önce sabah saatlerinde gözaltına alındı. 'Askeri casusluk'la suçlanan gazetecilerin 4 ay boyunca dinlendiği ortaya çıktı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer Meclis’te yaptığı konuşmasında gazetecilere yönelik haksız, hukuksuz uygulamaların son bulmasını ve gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

"Yapmadıkları haber için gözaltındalar"

Türkiye'de yeri yurdu belli, çağırıldığında savcılığa gidip ifadesini verebilecek gazetecilerin sabah baskınlarıyla gözaltına alınmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çakırözer, şöyle konuştu: “2 gazeteci yaptıkları değil, yapmadıkları bir haber nedeniyle gözaltındalar. Gazeteciler gözaltına alınıyor yetmiyor! İddialara avukatlar erişemiyor ama hükûmete yakın medyada ‘İşte, şununla konuştular, haber yapmadılar. O yüzden nereye sızdırdıkları belli değil. Casusluk mu yapıyorlar?’ iddialarıyla iki gazeteci gözaltında tutuluyor. Müyesser Yıldız'a iki gündür su verilmiyor. Sabah evden çıkarken ‘Su alayım’ diyor, polisler izin vermiyor. Öğlen yemeği gelene kadar susuz bırakılıyor, o da protesto ediyor. Bugüne kadar, şu saatlere kadar hâlâ ne su içmiş ne yemek yemiş durumda. İsmail Dükel’i, Müyesser Yıldız’ı yakından tanıyorum. Gazeteciliklerine, vatan sevgilerine kefilim. Geçmişte FETÖ'nün kumpas davalarıyla bu ülkenin vatansever subaylarını haksız kumpaslarda karşı karşıya bıraktığı iddialar gibi, şimdi de gazeteciler haksız, hukuksuz iddialarla gözaltındalar.”

"Basın özgürlüğüne darbe"

Gazetecilere yönelik haksız, hukuksuz uygulamaların basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına darbe olduğunu dile getiren Çakırözer, “Gazetecileri artık yapmadıkları haberler için de gözaltına alınıyorlar, cezaevine atılıyorlar. İşte Murat Ağırel'in durumu, İşte Barışlar'ın durumu, işte Yeni Yaşam’dan Ferhat Çelik’in, Aydın Keser'in durumu. Gazeteciler, yaptığı ifşanın ifşası olan ve hiçbir suç içermeyen haberler nedeniyle de üç aydır tutuklu. Gazetecilere yapılan bu hukuk dışı uygulamalar son bulmalı ve gazeteciler derhal serbset kalmalıdır” diye konuştu.