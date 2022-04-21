CHP'li Çakırözer'den tutuklu Osman Kavala'yı ziyaret: Bu eziyete, bu utanca son verilmeli

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Parkı davası kapsamında bin 633 gündür tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Çakırözer, bin 633 gündür tutuklu Osman Kavala’ya ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Osman Kavala bin 633 gündür, yani 4,5 yıldır ailesinden, sevdiklerinden ayrı. Haksız, hukuksuz Silivri zindanında. Cezaevinden çıkmasın diye casusluk, çarşı gibi hiçbir kanıtı olmayan torba davalar yaratıldı. Hakkında bir beraat, iki tahliye kararı var. AİHM’in tutukluluğunun hak ihlali olduğu kararı ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulama kararı var. Buna rağmen gerçekleşen duruşmalarda Kavala tahliye edilmedi.

"Osman Kavala derhal özgür kalmalı"

Meclis’e getirilen her yargı paketinde, İnsan Hakları Eylem Planı’nda ifadesi, düşüncesi nedeniyle kimse cezaevine girmeyecek deniliyor. AİHM’in hak ihlali kararlarına rağmen düşüncesini ifade etti diye insanlar cezaevlerine konuluyor. Cezaevlerindeki düşünce suçlularının üzerine kilit üstüne kilit vuruluyor. Bu ülkede herkesin düşüncesini özgürce ifade edebilme, adil ve özgürce yaşayabilme hakkı var. Artık Osman Kavala’ya çektirilen eziyete, bu utanca son verilmeli. Osman Kavala derhal özgür kalmalı. Gezi davası sanıkları hakkında da beraat kararı verilmeli.”