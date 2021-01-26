CHP’li Çakırözer’den Maliye Bakan’ı Elvan’a çağrı: Aylardır kapalı olan lokanta ve kafelerin de vergi ödemeleri ertelensin

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen esnaf ve iş yerleri için mücbir sebep ilan edilerek, vergi ödemeleri ertelendi. Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, lunapark gibi sektörler için vergi ödemeleri ertelenirken, lokanta, kafe ve düğün salonu gibi işletmeler kapsam dışı bırakıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a çağrıda bulunarak, lokanta, kafe ve düğün salonu gibi işletmeler için de ödemelerin ertelenmesini istedi.

Çakırözer, “Salgında kapatılan veya kısıtlanan on binlerce lokanta ve kafe de devletten destek bekliyor! Dün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile 112 bine yakın işletme, yeniden açılana kadar bazı vergi yükümlülüklerinden muaf tutulacak. Ama faaliyetleri kısıtlandığı için aylardır iş yapamayan buna rağmen faturasını, kirasını, vergisini ödemeye devam eden lokanta, kafe, düğün salonu gibi işletmeler bu düzenleme kapsamında değil. Sadece Eskişehir’de 3 binin üzerinde, ülke genelinde ise on binlerce lokantacı esnafı var. O işletme sahiplerinin günahı ne? Düzenlemenin kapsamı genişletilmeli, lokanta, kafe gibi işletmeler için de ödemeler ertelenmelidir” dedi.

Hazine Bakanı Elvan’a çağrı

Salgın kaynaklı “mücbir sebep” hali, kapsamı daraltılarak yeniden uygulamaya konuldu. 25 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle, faaliyetleri durdurulan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lokal ve çay bahçesi ile halı saha işyerleri 1 Aralık 2020’den tekrar faaliyete başlayana kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs, e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, lokanta, kafe, düğün salonu gibi sektörlerin bu düzenlemeden yararlanamadığını söyleyerek, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a on binlerce lokanta, kafe ve düğün salonu işletmelerinin de vergi ödemesi ertelemesi kapsamına alınması için çağrıda bulundu.

Kafe ve lokantaların günahı ne?

Çakırözer, salgın önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan lokanta, kafe gibi işletmelerin zor durumda olduğunu belirterek, “Önlemler kapsamında getirilen kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimlerin başında lokanta ve kafe gibi işletmeler gelmekte. Salgın önlemleri kapsamında lokantaların, kafelerin de faaliyetleri kısıtlandı. İşletmelerin ciroları azaldı. Ama faturalarını, kiralarını, vergilerini, stopajını ödemeye devam ettiler. Bu işletmelerin günahı ne de kapsam dışı bırakılıyor? Faaliyetleri kısıtlandığı için yüksek ciro kaybına uğrayan lokanta, kafe gibi tam kapasite ile çalışmayan ve zor günler geçiren on binlerce işletme için de ödeme ertelemesi yapılmalı” çağrısında bulundu.