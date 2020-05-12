CHP'li Çakırözer'den Covid-19'un “iş kazası” statüsünden çıkarılmasına tepki: Devlet sorumluluktan kaçıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan özel bir genelgeyle Covid-19’un “iş kazası” statüsünden çıkarılmasına tepki gösterdi. Çakırözer, “Devlet salgın döneminde hem insanları çalıştırıyor, hem de çalışırken salgına yakalananlar için sorumluluğu üstlenmiyor. Daha da vahimi sağlık çalışanları için bile bunun iş kazası olarak görülmemesi. Bu genelge hem sağlık emekçilerimiz hem de bu dönemde ölümü bile göze alarak çalıştırılan on binlerce emekçimize büyük vefasızlıktır. Devlet, patronların kurtulması için emekçileri harcayıp üç kuruşun hesabını yapmamalıdır” dedi. Çakırözer, genelgenin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

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SGK 7 Mayıs’ta yayınladığı özel bir genelgeyle Covid-19, iş kazası statüsünden çıkarıldı. Artık salgın nedeniyle Covid 19 hastası olan çalışanlar iş kazası statüsünden yararlanamayacak. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, salgına yakalanan çalışanın tazminat davası açmasını engelleyen ve salgına yakalanıp hayatını kaybeden çalışanın ailesinin gelir bağlanma hakkından mahrum bırakan genelgeye tepki gösterdi. Çakırözer, Covid-19’un sigortalı tüm çalışanlar için “iş kazası” sağlık çalışanları için de “meslek hastalığı” olarak sayılması gerektiğini belirterek, mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Çakırözer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

"Kamu vicdanı açısından düzeltilmelidir"

Çakırözer, “İş yerlerinde salgına yakalananlar, ‘iş kazası’ olarak kayıt altına alınmalıydı. Bu yapılan doğru bir yaklaşım değil, sigorta haklarını geri götürücü bir tutumdur. Genelge ile özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, kargo ve taşımacılık sektöründe çalışanlar, kuryeler, market çalışanları yani yoğun hastalık riski altında çalışanlar görmezden gelinmiştir. İş yerinde çalışırken koruyucu ekipman ve yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için salgına maruz kalan çalışanlar, haklarını alamayacak. Covid-19 birçok ülkedeki sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirildiği bir ortamda bu tutum mantık dışıdır, kamu vicdanı açısından düzeltilmelidir” dedi.

"Sağlık emekçileri ve on binlerce çalışan yok sayıldı"

Nisan ayında hayatını kaybeden işçilerin yüzde 47’sinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Çakırözer, “Salgın süresince binlerce emekçimiz çalıştırılmaya devam etti. İSİG verilerine göre; Nisan ayında en az 103 işçi, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere salgında çalışmaya devam eden on binlerce emekçimiz Covid-19’un meslek hastalığı, iş kazası kapsamına alınmasını beklerken, SGK’nın yayınladığı bu genelge kabul edilemez. Devlet bu genelge ile salgın döneminde çalıştırılan insanları ve onların mağduriyetlerini görmezden gelmiştir” dedi.

Bakan Selçuk'a sordu

Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakırözer, şu soruları sordu:

11 Mart 2020 itibariyle Covid-19 teşhisi konulan SGK’ye kayıtlı çalışan sayısı kaçtır? SGK genelgesine yani 07.05.2020 tarihine karşın Covid-19 nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran ve “iş kazası” veya “meslek hastalığı” olarak kayıt edilen çalışan sayısı kaçtır?

SGK genelgesine kadar Covid-19 teşhisi nedeniyle “iş kazası” veya “meslek hastalığı” olarak kayıt altına alınan vatandaşlarımızdan kanunda belirtilen haklardan herhangi birinden yararlanan sigortalı çalışan var mıdır? Varsa Kanun’daki hangi haklardan yararlanmışlardır, sayıları kaçtır? Sağlanan haklar kapsamında yapılan ödeme tutarları toplamı nedir?

"Hak kayıplarını gidermek için önlem aldınız mı?"

“İş kazası” olarak kayıtlı SGK’lıye hangi haklar tanınmaktadır? “Meslek hastalığı” olarak kayıtlı SGK’liye hangi haklar tanınmaktadır? “Hasta” SGK’liye hangi haklar tanınmaktadır?

SGK genelgesindeki “salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması” kararının hak kayıplarına neden olduğu genelgeyi değiştirmeyi veya iptal etmeyi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

İş yerinde ve çalışma koşulları nedeniyle salgına maruz kalan çalışanların hak kayıplarını gidermek için önlem alındı mı? Alındıysa önlemler nelerdir?