CHP'li Çakırözer'den AKP'nin 'sosyal medya düzenlemesi'ne tepki: Habere bu kadar engel varken yeni yasaya ne gerek var

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iktidarın, "yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle hazırlayacağı, 'sosyal medya düzenlemesi' olarak da bilinen yasa teklifine, "Ağustos ayında 10'dan fazla gazeteci saldırıya uğradı, altı televizyona ceza kesildi. Habere bu kadar engel varken yeni yasaya ne gerek" sözleriyle tepki gösterdi.

Eski gazeteci, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iktidarın, "yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle hazırlayacağı yasa teklifine tepki gösterdiği açıklama yaptı.

Çakırözer, "CHP'nin hazırladığı Ağustos Ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nda, basın kuruluşları ve gazetecilere yönelik saldırı ve engellemelerin artarak devam ettiğini ortaya koyulduğunu" söyledi.

"Ağustos ayında 10'dan fazla gazeteci saldırıya uğradı, altı televizyona ceza kesildi. Habere bu kadar engel varken yeni yasaya ne gerek" sözleriyle tepki gösteren Çakırözer, "Gazeteciler saldırıya uğrarken, görev yapmaları engellenirken, tek adam yönetiminin hala yeni yasaklar getirme arayışı inanılır gibi değil. Türkiye'nin yeni yasaklara değil basın özgürlüğünün tam ve eksiksiz uygulanmasına ihtiyacı var" dedi.

"AYM kararı emsal olmalı"

Çakırözer, "Ağustos ayında basın özgürlüğü alanında yaşanan tek olumlu gelişme Anayasa Mahkemesi'nin, Hatay'da yayın yapan yerel gazetenin köşe yazarı Halit Basık'ın yaptığı haberler nedeniyle 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırılmasının 'ifade ve basın özgürlüğünün' ihlali olduğuna hükmeden kararı oldu" diye konuştu.

Çakırözer, "Bu önemli karar emsal olmalı: Haberi, tweeti, yazısı nedeniyle gazeteciler hakkında dava açılmamalı, hapse atılmamalı. TCK'daki hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarına hapis cezası verilmesini düzenleyen maddeler de artık kaldırılmalıdır" dedi.

"Basına soruşturma adli tatil dinlemedi"

Çakırözer, "Ağustos ayında adli tatile rağmen gazetecilere haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle davalar açılmasını" eleştirdi ve açıklamasında, CHP'nin raporundaki basın özgürlüğü ihlallerine değindi. Raporda şu ihlaller sıralandı:

"-Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye temsilcisi Aydın Taş Ankara'daki ofisinde ölü bulundu.

-Bağımsız gazetecilik yapan Emre Erciş, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı.

-Halk TV sunucusu Can Coşkun İstanbul Havalimanı'nda 3 kişinin saldırısına uğradı.

-BirGün gazetesi yazarı, sanatçı Güvenç Dağüstün, konseri sonrasında saldırıya uğradı.

-Yeniçağ yazarı Murat Ağırel sosyal medya üzerinden tehdit edildi.

-NTV ve TRT haber ekipleri Marmaris'teki orman yangınlarını takip ederken saldırıya uğrarken, Halk TV'nin canlı yayını da bir grup tarafından basıldı. Saldırganlar kısa süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

-BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin İstanbul'da kadına şiddet vakasını görüntülediği sırada 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle; gazeteci Ozan Acıdere de Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik protestoları takip ederken gözaltına alındı.

-Yangınları takip etmek isteyen FOX, Halk TV ve Reuters muhabirlerinin bakanları izlemesine akreditasyon gerekçesiyle izin verilmedi.

-Altındağ'da Suriyeli göçmenlere yönelik saldırıları takip eden gazeteciler Seda Taşkın ve Büşra Taşkıran haber takibi polisler tarafından engellendi.

-TRT'nin 22 yıllık montajcısı Deniz Salmanlı ise, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı tweet paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldı.

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmaris ziyaretini takip eden BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın, köylüler ile kamuya açık olarak yaptığı görüşmenin kayıt altına alması engellendi.

-Adıyaman'da yayınlanan Gerger Fırat gazetesinin Haber Müdürü Özgür Boğatekin, Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılırken, Kanbal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

-Yeni Yaşam'dan İbrahim Karakaş, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, JinNews muhabiri Hikmet Tunç'a da haberi nedeniyle 8 ay 22 gün hapis cezası verildi.

-Bianet editörü Evrim Kepenek de çocuk istismarına ilişkin bir haberi sonrasında ifadeye çağrıldı.

-CHP Milletvekili Murat Emir'in Sağlık Bakanlığı ihalelerine ilişkin soru önergesini haberleştiren Cumhuriyet'e, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı tarafından 100 bin TL'lik dava açtı.

-Orman yangınlarındaki ihmallerin haberleştirilmesinden rahatsız olan iktidar, kanalları RTÜK eliyle cezalandırdı. Önce kanallara yayınlarıyla ilgili uyarıda bulunan RTÜK bununla da yetinmeyerek F TV, KRT, TELE 1, Habertürk, Halk Tv, TV 35'e yangınlarla ilgili haber bültenleri ve tartışma programları nedeniyle 9 kez idari para cezaları kesti.

-Bianet'in gazeteci yargılamaları, 17-25 Aralık Operasyonları, Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı iddiaları, şehir hastaneleri ve birçok toplumsal konuya ilişkin içeriklerin yer aldığı 141 haberine erişim engeli getirildi."