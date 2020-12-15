CHP’li Çakırözer: 200'ün üzerinde bölgesel hat seferi aylardır yapılmıyor, on binlerce yolcu mağdur edildi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Mart ayında durdurduğu 200’ün üzerindeki bölgesel hat ve ana hat seferlerini aylardır çalıştırmadığını söyleyerek, "Pandemi önlemleri kapsamında durdurulan YHT seferleri kısıtlı olarak yeniden başladı ama 200’ün üzerinde bölgesel hat ve ana hat seferleri aylardır yapılmıyor. Bu hatlardan Eskişehir-Kütahya seferinde günde yüzlerce yolcu yararlanıyordu. Sadece Adana-Mersin seferinden günde 18 bin yurttaşımız faydalanıyordu. Bu trenler ucuz diye yurttaşlarımızın en çok kullandığı, yolcu taşımacılığının en yoğun yapıldığı trenler. Özellikle covid19 salgını döneminde yolcu taşımacılığında koltuk sayılarının azaltıldığı bir dönemde TCDD’nin seferleri arttırmak yerine çalıştırmaması kabul edilemez. Çin’e tren gönderiyoruz ama Eskişehir’den Kütahya’ya trenleri çalıştırmıyoruz" dedi.

TCDD’nin Mart ayında durdurduğu 17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya), 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), Ankara Ekspresi (Ankara-Halkalı), Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Gebze), Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir), Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana) trenlerinin de aralarında bulunduğu, 200’ün üzerindeki ana hat ve bölgesel tren seferlerini aylardır çalıştırmadığı ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, durdurulan tren seferleri nedeniyle on binlerce yolcunun mağdur edildiğini söyleyerek TBMM’de TCDD’ye önlemler alınarak seferlerin başlatılması çağrısında bulundu.

Çakırözer, pandemi nedeniyle durdurulan YHT seferlerinin sınırlı sayıda da olsa başlatıldığını ama insanların en çok tercih ettiği bölgesel tren seferlerinin aylardır çalıştırılmadığını söyledi. Çakırözer, “TCDD’de Mart ayında Başkentray ve Marmaray dışındaki yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerin geçici olarak işletilmeyeceğini duyurdu. Daha sonra kısıtlama belli kurallarla açıldı. Kara yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, 4 trenle yüksek hızlı tren seferleri Ankara İstanbul arası yüzde 50 yolcu kapasite ile başladı. Ama aynı koruma tedbirleri, kamu hizmeti yükümlülüğü olduğu halde bölgesel trenler için alınmadı ve seferler başlatılmadı” dedi.

Çakırözer, bölgesel hat tren seferlerinin ucuz olduğu gerekçesiyle yurttaşların en çok tercih ettiği trenler arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Pandemi öncesinde bu hatlarda yer alan Adana-Mersin hattında günde 18 bin kişi kullanmaktaydı. Ama şimdi bu seferler yapılmıyor. Sadece Yüksek Hızlı Tren seferleri var. 4 trenle demiryolculuk olur mu? İnsanlarımızın şu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu, ucuz diye en çok tercih ettiği ve yolcu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı bu trenler aylardır çalıştırılmıyor” dedi.

"TCDD kamu görevini yerine getirmeli, seferleri başlatmalı”

TCDD’nin görevlerinden birinin kamu yükümlülüğünü yerine getirmek olduğu söyleyen Çakırözer şu değerlendirmelerde bulundu:

“’6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’ kapsamında demiryolu ile yolcu taşımacılığının ticari olarak yapılmasının mümkün olmadığı hatlarda taşımacılık ‘Kamu Hizmeti Yükümlülüğü’ olarak yerine getirilmektedir. Bu kapsamda TCDD AŞ.’nin görevlerinden biri ‘kamu görevini’ yerine getirmektir. Pandemi önlemleri kapsamında yolcu taşımacılığında otobüslerde, tren seferlerinde koltuk sayılarının azaltıldığı bir dönemde TCDD’den sefer sayılarının arttırılmasını beklerken, tam tersine seferler başlatılmıyor. Yoğun yolcu taşımacılığının yapıldığı Adapazarı-Pendik, Afyon-Eskişehir, Amasya-Havza, Ankara-Karabük seferleri aylardır çalışmıyor. TCDD önlemler alarak seferleri başlatmak ve kamu görevini yerine getirmek zorundadır.”

"Seferler artırılsın"

Çakırözer, Meclis’te TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı’dan pandemi gerekçesiyle sayıları azaltılan yüksek hızlı tren seferlerinin sayılarının arttırılmasını istedi. Çakırözer, şunları söyledi:

"Meclis’te Bakü’ye, Tiflis’e hatta Çin’e trenler gitsin diye anlaşmalar görüşüyoruz ama biz Eskişehir’den Tavşanlı’ya, Afyon’a tren gönderemiyoruz. Adapazarı-Pendik, Adana-Mersin, Kayseri-Adana trenleri başta olmak üzere 200’ün üzerinde tren aylardır işlemiyor. Bu trenler insanlarımızın en çok tercih ettiği trenler. Pandemide insanlarımızın ucuz diye en çok tercih ettiği bölgesel trenlerin sayısını arttırmamız gerekirken, biz tam tersine bu trenleri çalıştırmıyoruz. Pandemi gerekçesiyle seferleri durdurduk sonda yüksek hızlı trenler kısıtlı olarak çalışmaya başladı. Ama bu trenler yetersiz kalıyor. Seferlerin arttırılması için büyük bir teşkilata ihtiyaç yok. O yüzden seferlerin bir an önce eski rakama ulaşması lazım."