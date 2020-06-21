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CHP'li Burdur Belediyesi, sınava girecek öğrencilere kalem ve maske dağıttı; polis tutanak tuttu

21 Haziran 2020 19:39

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Ali Orkun ErcengizMehmet Gökerlgsburdur belediyesi
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