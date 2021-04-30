CHP'li Bulut: Aşının tüm yurttaşlara devlet güvencesinde, ücretsiz ve adil bir şekilde uygulanması gerekir

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ücretli aşı uygulanacağı yönündeki iddiaları Meclis'te gündeme getirdi. Bulut, “Aşının tüm yurttaşlara devlet güvencesinde, ücretsiz ve adil bir şekilde uygulanması gerekir" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiden kurtuluşun birinci yolu aşılamadır. Ancak ülkemizde sürekli, 'bugün gelecek, yarın gelecek' vaatlerine rağmen yeterince aşılama yapılamadı ve hala yeterince aşı yok. İlk günden bu yana aşının çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu çağrılar bir yıl sonra ancak duyulabildi. Bazı ilaç firmalarının Sağlık Bakanlığı ile görüştüğü ve özel sektöre izin çıkması durumunda aşı ithal edileceğinive bunun da ücret karşılığı vatandaşa satılacağı söyleniyor. Bunun doğru olmadığını umuyoruz ve böyle bir şeyi kabul etmemiz de mümkün değildir.

Aşının tüm yurttaşlara devlet güvencesinde, ücretsiz ve adil bir şekilde uygulanması gerekir. Aşı ve tedaviye erişim; insanlık yararına kullanılmalı, patenti kaldırılmalı, kamu malı kabul edilmelidir. Eşit, ücretsiz ve adil bir uygulamayla yapılacak aşılama, ülkemizi ve dünyamızı salgından kurtulabilir”