CHP’li Bulut: İcra dairelerine 4,5 ayda 3 milyon 664 bin yeni dosya geldi

Kredi kartı ya da kredi borçluları arasına her geçen gün yeni kişiler eklenirken mahkemelerdeki icra dosyalarında da patlama yaşanıyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 1 Ocak-13 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 664 bin yeni dosyanın geldiğini belirterek, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında arttığını söyledi.

Bulut, icra dairelerindeki dosya sayısının ise 23 milyon 459 bine çıktığını ifade etti.

Borç 1 trilyon 173 milyar liraya çıktı

Halkın bankalara, finansman şirketlerine ve TOKİ’ye olan borcunun mayıs ayı itibariyle 1 trilyon 173 milyar liraya yükseldiğini vurgulayan Bulut, “Vatandaş anaparayı bile ödeyemiyor; faize çalışıyor. Bankalara yılın ilk 3 aylık döneminde ödenen faiz tutarı 36,5 milyar TL” dedi.

Takipteki borçlar 27,6 milyar lira

“Vatandaşın borcu dağları aştı" ifadesini kullanan Bulut, ANKA'ya şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 30,7 milyar, TOKİ’ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 27,6 milyar lira. Vatandaş anaparayı bıraktı, borcun faizine çalışıyor. Tüketici kredileri ve kredi kartları için bu yıl ocak-mart döneminde bankalara ödenen faiz 36,5 milyar lira."