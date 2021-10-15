CHP'li Bulut: Ekim ayı gelmesine rağmen tarımsal destekler açıklanmadı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekim ayı gelmesine rağmen çiftçilerin tarımsal desteklerinin hâlâ yatırılmadığını söyledi. Bulut, "Son 3 senede olduğu gibi bu yıl da ekim ayı gelmiş olmasına rağmen ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ne de Uygulama Tebliği yayınlanmıştır.” açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; yeni ekim dönemi geldiği halde tarımsal desteklerin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neden duyurulmadığını sordu.

CHP’li Bulut, “Ağustos 2021 itibariyle tarım sektörünün bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borcu 220 milyar lirayı aşmıştır. Çiftçi, son üç yıldır hangi ürüne ne kadar destek alacaklarını bilmemektedir. Son 3 senede olduğu gibi bu yıl da ekim ayı gelmiş olmasına rağmen ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ne de Uygulama Tebliği yayınlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Bulut verdiği soru önergesinde Bakan Pakdemirli’ye şu soruları sordu:

"Tarım ve hayvancılık desteklerine ilişkin kararname ne zaman yayımlanacak, yayımlanmamasının nedeni nedir? Tarım ve hayvancılık desteklerinin bu yıl ne kadar olması planlanmaktadır? 2021 yılı bütçesinde yer alan 22 milyar liralık desteğin ne kadarı bugüne kadar çiftçilerimize ödenmiştir? Tarım Kanunu’nda yer alan milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilir hükmü neden uygulanmamaktadır?” (ANKA)