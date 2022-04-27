CHP'li Bulut, bayram öncesi esnafı ziyaret etti: Vatandaş gramla et alıyor

CHP'li Milletvekili Burhanettin Bulut, bayram öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kasap esnafı, Bulut’a, yurttaşların artık gramla et alabildiğini söylerken, bir kırtasiyeci ise bayram öncesi tek bir satış yapamadığını söyledi.

Bulut’un, alışveriş yaparken karşılaştığı emekli bir yurttaş ise, “Şeker alamıyorum, fiyatı çok yüksek, belki kolonya alabilirim” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bayram öncesi Adana’da ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi. Enflasyon ve fahiş zamlar karşısında, yurttaşın alım gücünün eridiğini kaydeden Bulut, özellikle emekli yurttaşların ayın sonunu getiremediğine dikkat çekti.

"Bazı kesimler kebap yemeyi unuttu"

CHP’li Bulut’un ziyaretlerinin ilk durağı kasap reyonu oldu. Kasap esnafı, yurttaşın et alım gücünü soran Bulut’a, “2 kilogram, 3 kilogram et alan vatandaş, artık gramla almaya başladı. Yarım kilo et alıyorlar. 20 TL’lik, 30 TL’lik et alıyorlar. Vatandaş, günlük yiyebileceği kadar et alıyor. Bazı kesimler kebap yemeyi unuttu. 150 gram etle kebap olmaz. Bir aile için en azından 1 kilo et gerekir” şeklinde yanıt verdi.

"Daha bir tane bile satışımız yok"

CHP’li Bulut, ziyaret ettiği bir kırtasiyeciye de “Bayram geldiğinde emekliler torunlarına oyuncak alırlar. Bu bayram satışlar nasıl?" diye sordu.

Satışlarda, geçtiğimiz seneye göre yüzde 100 düşüş olduğunu kaydeden kırtasiye esnafı, "Şu anda satışımız yok o derece. Çünkü fiyatlar 3'e katlandı. Normalde çocuklar gelir mesela patpat silahlar falan var bizde onlardan alırdı, onlar da yok. Hediyeyle ilgili bir satışımız yok. Daha bir tane bile satışımız yok bayramla alakalı. Bir yaşlı gelip de torunuma alıyorum demedi. Sektör durmuş vaziyette çünkü fiyatlar katladı. Bayram için iki kat çeşit getirdik. Yatırımımızı yine yaptık ama çok zor" diye konuştu.

Bayram şekeri alan bir emekli bir yurttaş ise bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu soran Bulut’a, şu yanıt verdi:

"Bu sene bayram ikramiyemiz 1100 TL, geçtiğimiz sene de 1100 TL’ydi"

"Bu sene bayram ikramiyemiz 1100 TL, geçtiğimiz sene de 1100 TL’ydi. 3 sene evvel bayram ikramiyesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabaları sayesinde aldık. Şeker alamıyorum, fiyatları yüksek, belki kolonya alabilirim."

Emekli yurttaş, Bulut’un, "Mutfak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz?" sorusuna da "Kredi kartıyla, anca doldur boşalt yapıyoruz. Kredi kartı da kurtarmıyor ama yapacak bir şey yok. Kiloyla et devri bitti. Kasaba, markete gidip 1 kilo et alamıyorum. Kurban Bayramı’nı bekliyorum" cevabını verdi.