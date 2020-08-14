CHP'li Bulut: Adana’da günlük vaka sayısı 300

Adana'da günlük ortalama Covid-19 vakasının 300 olduğunu söyleyen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'ya soru önergesi verdi. Bulut, "Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmadığı iddiası doğru mudur?" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle beraber vaka sayılarında artış yaşandığını dile getirdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bulut, “Adana’da günlük ortalama 300 kişinin test sonucunun pozitif çıkıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, pandemiyle mücadelenin ekonomik kaygılar nedeniyle 'yeni normal' adı altında 1 Haziran’da terk edildiğini ve sürü bağışıklığı politikasına geçildiğini öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı’nın önlem almak yerine vaka sayılarını gizlemeyi seçtiğini savunan Bulut, yoğun bakımların doluluk oranına ulaştığını, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı olmayıp, beslenme zorluğu yaşamayan Covid 19’lu hastaların ilaç verilerek evlerine yollandığını iddia etti.

Bulut, “Farklı hastanelerde 400 ila 500 hastanın tedavi edildiği iddia edilmektedir. Başarılıyız algısı yaratılarak şeffaf olmayan şekilde yönetilen bu süreçte Adana’da pozitif çıkan sağlık emekçisi sayısının 100’ün üzerinde olduğu öne sürülmektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na süreci şeffaf yönetmesi için çağrı yapan CHP’li Bulut, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti: