CHP'li Bülbül: Sığınma evlerinde kalan kadınlar son 5 seçimdir oy kullanamıyor

"Son beş seçimdir sığınma evlerinde kalan kadınlar oy kullanamıyor" ifadelerini kullanan CHP'li Süleyman Bülbül, "Kadınların seçme hakkını neden engelliyorsunuz?" diye sordu.

AK Parti ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilerek yasalaştı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, görüşmeler sırasında Genel Kurul’da konuştu. Bülbül, "Enflasyonda 178 ülke arasında 8. sıradayız. Çiftçi, emekli, esnaf, memur bitmiş. Artık ne yaparsanız boş, hangi seçim kanununu getirirseniz getirin, gidiyorsunuz. Bir kişinin iradesini 84 milyon kişinin iradesi sandıkta gönderecek." ifadelerini kullandı.

"Seçim yasaklarına gireceklerde ‘cumhurbaşkanı’ yazılmıyor ama bakanlar yazılıyor"

AKP iktidarının sığınma evlerinde kalan kadınların seçme hakkını engellediğini savunan Bülbül, "Son beş seçimdir sığınma evlerinde kalan kadınlar, şiddet gördüğü adresten uzaklaşmak için kimliğini karartan kadınlar; kimliklerini, adreslerini gizleyen kadınlar oy kullanamıyor. Beş seçimdir bu kadınların seçme hakkını neden engelliyorsunuz? Avrupa da olduğu gibi sığınma evlerinde ya da belirli noktalarda bu kadınların oy kullanmalarını neden sağlamıyorsunuz? Bu kadınların temel yaşam haklarıyla birlikte seçme hakları yok mudur" dedi.

Bülbül, cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasına ilişkin ise "Seçim yasaklarına uyacaklar, uymayacaklar belirlenmiş. Seçim yasaklarına gireceklerde başbakanın üzeri çiziliyor ama yerine ‘cumhurbaşkanı’ yazılmıyor ama bakanlar yazılıyor. Partili cumhurbaşkanına, partili devlet başkanına seçim yasağında yer vermezseniz aynı seçime giren vatandaşın karşısında devlet olur. Bütün devletin imkanlarını, Hazine’nin imkanlarını kullanır" ifadelerini kullandı.

"İl ve ilçe seçim kurullarını eski AKP’li üyeler ve yöneticilerden mi yapacaksınız?"

Seçim kuru başkanlarının en kıdemli hakim yerine kıdemli hakimler arasından kurayla belirlenecek olmasına da tepki gösteren Bülbül, “9 bin 548 adli yargı hakimi var. Bin 368’i birinci sınıfa ayrılmış, 3 bin 763’ü de birinci sınıf hakim. Bu hakimler 15 Temmuz’dan sonra girmiş, yani AKP iktidarında giren hakimler. Bunlar AKP’de üye olan, yönetici olan, sonra da hakimliğe geçen avukatlar. Yani siz, il ve ilçe seçim kurullarını eski AKP’li üyeler ve yöneticilerden mi yapacaksınız? Seçim güvenliğini böyle mi sağlayacaksınız? Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz” diye konuştu.

AK Parti iktidarının 'artık sona geldiğini' savunan Bülbül, şöyle devam etti:

“Bakın, memleket bitmiş durumda. Enflasyonda 178 ülke arasında 8. sıradayız. Çiftçi, emekli, esnaf, memur bitmiş. Artık ne yaparsanız boş, hangi seçim kanununu getirirseniz getirin, gidiyorsunuz. Bir kişinin iradesini 84 milyon kişinin iradesi sandıkta gönderecek." (ANKA)