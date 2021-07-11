CHP’li Bülbül: AKP, OHAL'siz ülke yönetemez durumda

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, AKP milletvekillerinin hazırladığı ve Olağanüstü Hal (OHAL) yetkilerinin süresinin uzatılmasını öngören torba yasa teklifini eleştirdi. Bülbül, “Üniversite kooperatifinden gümrük hizmetlerine, kambiyo senedinden OHAL uygulamalarına kadar her şeyi içine koymuşlar. Ama burada asıl mesele, OHAL’i devam ettirmek. Çünkü AKP, OHAL’siz ülke yönetemez durumda” dedi.

AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu OHAL yetkileri süresinin üç yıl daha uzatılmasını öngören torba yasa teklifini yazılı açıklama yaparak eleştiren CHP milletvekili Bülbül, OHAL sonlandıktan sonra çıkarılan 7145 sayılı Yasa ile iktidarın OHAL’i 3 yıl daha fiilen devam ettirdiğini söyledi. Bülbül, açıklaması şöyle:

“31 Temmuz’da bitecek 3 yıllık uzatma süresi şimdi bir kere daha yine 3 yıl uzatılmak isteniyor. Bu kapsamda toplu suçlarda gözaltı sürelerinin uzatılması, şirketlere yargı kararı olmaksızın kayyum atanması, yine mahkeme kararı olmadan ihraç uygulamaları devam edecek. Zaten yıllardır binlerce insan ihraç edildi, yüzlerce kuruma, belediyeler dahil kayyum atandı. Hukuk devletinden çıkıldı, KHK devleti olundu ama yetmiyor. OHAL’i devam ettirecek nasıl bir tehlike var? Darbe teşebbüsü mü var? Böyle bir istihbarat mı alındı? Yoksa seçim yaklaşırken koltukların sallandığının mı farkına vardılar? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi OHAL ile yönetmeyi alışkanlık haline getirdi. Çünkü başka türlü ülkeyi yönetemeyeceğinin farkında. Seçime de OHAL koşullarında girmek istiyor. Ama bu sefer onları OHAL de kurtaramayacak.

Teklife göre; Tarım ve Orman Bakanı zaruret hali görürse hava ayrıştırma tesisleri ormanlık alanda kurulabilecek. Zaten ormanlarımızda yapılmayan faaliyet kalmadı. Enerji, atık, su, petrol, sağlık, spor tesisleri gibi pek çok şey kuruluyor. AKP iktidarının son 8 yılında ormanlık alanların 334 bin 35 hektarlık kısmı, kamu yararı için özel teşebbüslerin kullanımına açtı. Orman Yasası 40’a yakın değişikliğe uğradı ve şimdi de torba kanunlarla talan edilecek.” (ANKA)