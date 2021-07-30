CHP'li Budak: Türkiye’yi ucuz göçmen işçi cennetine çevirdiler

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye'de çalışan göçmen işçiler sayısının arttığını belirterek, "Türkiye’yi ucuz göçmen işçi cennetine çevirdiler” dedi.

Göçmen işçi sayısının son 8 yılda 8.5 kat arttığını söyleyen CHP'li Budak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Budak, “2011 yılında 17 bin 466 yabancıya çalışma izni verilirken, bu rakam 2019 yılında 8.5 kat artarak 145 bin 232'ye yükseldi. Çalışma izni alan yabancıların yüzde 43‘ü Suriye vatandaşı ve yüzde 70'i de eğitimsiz'' dedi.

"Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyondan fazla"

“2011-2019 yılları arasında 634 bin 184 yabancıya çalışma izni verildi. Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyondan fazla. AKP iktidarı 19 yılda öyle çarpık bir ekonomik yapı kurdu ki, bu gençlerimizi istihdama dahil edemiyoruz. Ancak lise ve altı eğitim seviyesine sahip göçmenlere istihdam sağlayabiliyoruz” diyen Budak sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidar, Türkiye'yi bu çarpık yapı ile mi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıyacak? Türkiye ekonomisinin en acil ihtiyacı, katma değerli istihdam, üretim ve yatırımı merkezine alan bir kalkınma programıdır. Bu yapılmadığı sürece ne iyi eğitimli, nitelikli işgücümüzü ülkemizde tutabiliriz ne de ülke ekonomimizin rekabetçiliğini artırabiliriz.”

"Son 10 yılda kaçak olarak çalışan kaç yabancı tespit edilmiştir?"

Bakan Vedat Bilgin'e 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de çalışma izni bulunan yabancı sayısını soran Budak, ayrıca şu soruları yöneltti:

-İzne sahip yabancıların tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörüne göre dağılımı nedir?

-Çalışma izni bulunan yabancıların uyruklarına ve eğitimlerine göre dağılımı nasıldır?

-Son 10 yılda kaçak olarak çalışan kaç yabancı tespit edilmiştir?

-Kaçak yabancı işçi çalıştıran işletmelere hangi yaptırımlar ve cezalar uygulanmıştır?