CHP'li Budak: Suriyeli sığınmacılar, Gaziantep ve Kilis'i sosyoekonomik ve kültürel açıdan felç etmiş

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Gaziantep ve Kilis'teki esnaf gezisinin ardından, "Suriyeli sığınmacılar, iki kenti sosyoekonomik ve kültürel açıdan felç etmiş" dedi.

Gaziantep ve Kilis'te iş insanları ve esnafı ziyaret eden CHP heyeti, sivil toplum örgütü yönetimleri ile görüştü. “Bölgede kime dokunsak ah çekiyor” diyen CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak; “Bir dokunduk bin ah işittik. Suriyeli sığınmacılar iki kenti de sosyoekonomik ve kültürel açıdan felç etmiş ancak bölgedeki vatandaşlarımız dertlerini anlatacakları muhataplarının olmamasından yakınıyorlar. Bölgede iktidar vekilleri gören yok” ifadesinde bulundu.

"Sığınmacı sorunu yeniden ele alınmalıdır"

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre Budak, bölgede gördüklerini şöyle aktardı:

“Kilis'te bulunan Suriyeli sayısı kentte yaşayan Türk vatandaşlarımızın sayısını aşmış durumda. Aynı şekilde Gaziantep, yaklaşık 500 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. İstanbul'dan sonra en fazla Suriyeli barındıran ikinci kent. Gaziantep Ticaret Odası'na kayıtlı şirketlerin yüzde 10'u, Kilis TSO'ya kayıtlı şirketlerin yüzde 17'si Suriyeli şirketlerden oluşuyor. Suriye uyruklu yabancı şirketlerin sayıları o kadar çok artmış ki bu şirketler oda meclislerine, meslek komitelerine ve yönetimlere seçilebilecek güce erişmişler. Ayrıca, bu şirketler Türk şirketler gibi denetlenmedikleri için haksız rekabet oluşturuyorlar. Rekabet şartları eşit değil. Vergi ödemeleri ve kayıt dışı çalışma konusunda Suriyeli şirketlere ayrımcılık yapıldığına dair itirazlar var. Ankara Valisi'nin Suriyelilerin bulundukları illerden, kayıtlı oldukları kentlere gönderileceklerine dair açıklaması sonrası vatandaşlarımız endişeli. Suriyelilerin en fazla kayıtlı oldukları kentlerden ikisi, Gaziantep ve Kilis. Bu kentler şu anda zaten sığınmacı sorunu ile baş etmekte zorlanıyorlar. Böyle bir uygulama yapılırsa bu iki kentimizde daha büyük sorunlar yaşanabilir. Bir an önce sığınmacı sorunu yeniden ele alınmalıdır”

"Suriyeliler bizim kültürümüze uymuyor, biz Araplaşıyoruz"

Kent esnafının zincir marketler nedeniyle tükenme noktasına geldiğini de ekleyen Budak; “Hem de Suriyelilerin baskısı altında. Meslek örgütlerinin söylediklerine göre, esnaf ve sanatkarların yanında çalışan kalfaların neredeyse tümü Suriyeliler. Sanayi sitelerinde neredeyse tümüyle Suriyeliler çalışıyor. Ticarette de kendi iş yerleri hızla artıyor. Birbirlerinden alışveriş ediyorlar. Dükkanların tabelaları artık Arapça ve Türkçe. Bölgenin demografisi çok ciddi bir biçimde değişiyor. Çok acı ama ‘Suriyeliler bizim kültürümüze uymuyor, biz Araplaşıyoruz' diyorlar. Bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda insanımız var. Hükümetin ithalata dayalı tarım politikaları bellerini bükmüş. Devletin ithalat yoluyla kendi çiftçisi ile rekabet etmesine anlam veremiyorlar. Elektrik ve su faturalarını ödeyemez durumdalar. 100 dönüm pamuk tarlasına aylık 25 bin lira elektrik faturası geldiğini söylüyorlar. Geciken borçlar nedeniyle elektriklerinin çok sık kesilmesinden dertliler. Elektrikleri kesilince, yeniden bağlatmak için abone ücreti alınıyor” dedi.