CHP'li Budak: İktidarın Katar sevgisinin son kurbanı Antalya Limanı olacak

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, limanların işletme hakkı devirlerinin 49 yıla uzatılmasına tepki göstererek, "İktidarın Katar sevgisini bizim anlamamız mümkün değil. Bu sevginin son kurbanı da Antalya Limanı" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, elektrik faturalarındaki TRT Payı kesintisinin sonlandırılmasını da içeren Torba Kanun Teklifi'nin Sanayi Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında limanların işletme hakkı devirlerinin 49 yıla uzatılmasına tepki gösterdi.

Budak, “Geçen sene Katarlı bir şirkete 140 milyon dolara, sekiz yıllığına devredilen Antalya Limanı, 2047'ye kadar Katarlılara verilmek isteniyor. İktidarın Katar sevgisinin son kurbanı Antalya Limanı olacak” diye konuştu.

"Antalya'daki ihracatçılar, ürünleri yüksek fiyatlar nedeniyle diğer illerdeki limanlara yönlendiriyor"

Antalyalı sanayicilerin ve ihracatçıların limanın işletme hakkına talip olduklarını dile getiren Budak, şunları söyledi:

“Muğla ile Mersin arasında kuru yük ve konteyner taşıyabilecek başka liman yok. Antalya'daki sanayiciler, Antalya'daki ihracatçılar, Antalya'daki ithalatçılar ihraç ya da ithal edecekleri ürünleri yüksek fiyatlar nedeniyle diğer illerdeki limanlara yönlendiriyorlar. Niye? Çünkü liman tekel. Ve fiyatlar çok yüksek.

Antalya'da şu anda sanayicilerin bu konuyla ilgili bir talebi var. ‘Bu limanı bize verin. Biz bu limanı Antalya'nın ekonomisine, Antalya'nın sanayisine, Antalya'nın tarımına katkı sağlayacak hâle getirebiliriz. Soğuk zinciri oluştururuz; buradan Rusya'ya gönderdiğimiz domatesimizi, patlıcanımızı, biberimizi bununla gönderebiliriz. Bize verin, ihaleye çıkın, zaten ayrıcalık da istemiyoruz, alalım biz bunu' diyorlar."

"Ranttan başka bir açıklaması yok"

20'den fazla limanın sözleşmelerinin rant için ihalesiz uzatılacağını dile getiren Budak; “Dikkat çeken bir diğer liman, İskenderun Limanı. Limak tarafından işletiliyor, 2048'de bitiyor sözleşme tarihi. Niye uzatıyoruz bunun işletme devir hakkını? Sebebi ne? 2048'e daha önümüzde yirmi yedi sene var, yatırım yapacaksa yapsın. Yirmi yedi sene boyunca bu işletme bu limanı işletmeye devam edecek. Sözleşmeyi 2061'e kadar uzatma hakkı vermenin ranttan başka bir açıklaması yok.

Dünyada şu anda ticaret savaşları yaşanıyor. Yani Çin, Amerika, dünyanın gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkeleri, birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlar. Ürünlerin dünyada serbest dolaşımı limanlar üzerinden olur ve şu anda limanlar savaşı var; dünyada limanlar savaşı çok stratejik.

Biz bu limanlarımızı yabancılara veriyoruz, süreleri uzatıyoruz, ihale yapmadan bunları veriyoruz, içeriğini genişletecek, yeni hatlar açacak, ülkenin ihracatına, sanayisine katkı sağlayacak yeni oluşumlar için yapmıyoruz bunu, birilere peşkeş çekiyoruz, çok açık” dedi.