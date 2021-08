CHP'li Budak: Asgari ücretlinin kaybı 50 Euro

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, brüt asgari ücreti son 10 yılda Avrupa'da en arttıran ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, "Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 2011 yılı Ocak ayında 383 Euro olan brüt asgari ücret 2021 yılı başında sadece 393 Euro'ya yükselebildi. Asgari ücretlinin kaybı 50 Euro (yaklaşık 514 TL)" dedi.

CHP'li Budak, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yayımlanan asgari ücret verileri hakkında bir açıklama yaptı.

Budak açıklamasında; “Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 2011 yılı Ocak ayında 383 Euro olan brüt asgari ücret 2021 yılı “sadece 393 Euro'ya başında yükselebildi. Brüt asgari ücret son 10 yılda yalnızca binde 2 arttı. Bugünkü kurla hesapladığımızda brüt asgari ücret 343 Euro'ya geriledi. Keyfine göre ekonomi yöneten, canı sıkılınca Merkez Bankası Başkanı değiştiren tek adam rejimi yılbaşından beri asgari ücretlinin 50 Euro'sunu eritti” diye konuştu.

"Türkiye'de yaşanan artış yalnızca binde 2"

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, Türkiye'de yaşanan gelişmelerin diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alınmasının ekonominin durumunun daha gerçekçi şekilde anlaşılmasına fayda sağladığını dile getiren Budak şunları söyledi:

“İktidar her fırsatta ülke ekonomisinin ne kadar başarılı olduğunu dile getirmekten geri kalmıyor ama yapılan karşılaştırmalar lafla peynir gemisinin yürümediğini gösteriyor. Son on yılda AB'ye üye olan ülkelerden Romanya'da brüt asgari ücret yüzde 11, Bulgaristan'da ise yüzde 10 artmış. Türkiye'de yaşanan artış yalnızca binde 2. Tek adam rejiminin iş bilmez ekonomi politikaları nedeniyle döviz kurundaki her artış ülkenin fakirleşmesine yol açıyor. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 50 civarında. Son açıklanan TÜİK rakamları Türkiye'de yoksulluğun ne boyutlara geldiğini gösteriyor.

"Asgari ücretliden gelir vergisi alınmasın"

Ciddi maddi yoksunluk çeken mutlak yoksulların oranı yüzde 27,4. İş öyle bir boyuta gelmiş durumdaki insanlar çalışarak dahi yoksulluktan kurtulamıyor. Çalışan yoksulluğu bugün karşı karşıya kaldığımız en büyük toplumsal sorunlardan biri. Türk-İş'in son açıkladığı açlık sınırı 2 bin 830 lira. Asgari ücretliler açlık sınırında yaşamlarını devam ettirmeye çabalarken, hala maaşlarının yüzde 15'ini devlete vergi olarak ödemek zorunda kalıyorlar. Devlet asgari ücretten gelir vergisi almayarak biraz olsun açlık sınırındaki asgari ücretlilere nefes aldırabilir. İktidar devletin kasasını 3-5 yandaş müteahhitin çiftliğine dönüştürmek yerine, asgari ücretliye destek olmalı”