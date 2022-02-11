CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan: Suya yüzde 44 oranında indirim yaptık; AK Partili meclis üyesi kararın iptali için dava açmış

Bolu Belediyesi’nin yaptığı yüzde 44 oranında su indirimi mahkemelik oldu. AKP’li bir meclis üyesi kararın iptali için idare mahkemesinde dava açtı.

Sosyal medya hesabından mahkeme celbini paylaşan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye AK Partili meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış.” dedi.

Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“‘Türkiye bunu da gördü. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta 3 haneli bindirimler yapılırken; biz Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye Ak Parti meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış. Allah'ım bu mübarek günde aklıma mukayyet ol n'olur.”