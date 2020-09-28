CHP'li Böke: 1 yılda ödeyeceğimiz 176 milyar dolar dış borç sırf bugün 20 milyar TL arttı!

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, TL'nin bugün dolar karşısındaki 12 kuruşluk kaybının ardından Türkiye'nin dış borcunda 20 milyar dolarlık bir artış sağlandığını belirtti. Böke, AKP iktidarında uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin 120 miyar dolarlık rezervinin heba edildiğini söyledi.

Böke Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün TL, dolar karşısında 12 kuruş değer kaybetti. 1 yılda ödeyeceğimiz 176 milyar dolar dış borç sırf bugün 20 milyar TL arttı! İşte dışa bağımlılık" diyerek dövizdeki yükselişin Türkiye'nin dış borcundaki yansımasına dikkat çekti.

CHP'li Böke, "Kamu zararına dövizle hazine garantilerinde ısrar eden, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) müteahhitleri üzülmesin diye siper olan iktidar, önce şunların hesabını versin: Bugün TL, dolar karşısında 12 kuruş değer kaybetti. 1 yılda ödeyeceğimiz 176 milyar dolar dış borç sırf bugün 20 milyar TL arttı! İşte dışa bağımlılık" açıklaması yaptı.

"İktidar 120 milyar dolar rezervimizi heba etti"

İktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Böke, "İktidar, ekonomi bilimine ve gerçeklere sırtını dönüp 120 milyar dolar rezervimizi heba etti. Güveni yıktı; paramız pul oldu. TL sadece Ağustos’tan bugüne yüzde 10 değer kaybetti, ve biliyoruz ki TL yüzde 10 değer kaybedince enflasyon 1,5 puan artıyor. Saray enflasyon yaratıyor, halk eziliyor" dedi.

"Faiz düşürdüler olmadı. Faiz arttırdılar olmadı. Meselenin salt bir faiz politikası olmadığı çok açık" diyen Böke, "Acilen bu rantçı ve borç temelli ekonomik düzeni değiştirmemiz ve güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dönmemiz gerek. Bunu iktidar yapmaz! Ama biz halkla birlikte yapacağız" açıklaması yaptı.