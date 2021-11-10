CHP'li Biçer Karaca engelli maaşı alan kişileri sordu: Liste TÜGVA’dan mı geldi yoksa Saray’dan mı?

Evrensel'in haberine göre, CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken Sayıştay’ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçelerindeki tespitlerini sıralayarak, "Sayıştay raporlarında, Sağlık Bakanlığı faaliyet raporundaki 2020 yılı sonu itibarıyla belirlenen engelli raporu sayısı ile Aile Bakanlığı faaliyet raporunda engelli aylığı alan sayıları arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Sayıştaya göre, Sağlık Bakanlığı kayıtlarında engelli rapor kaydı olmayanlara Bakanlığınız engelli aylığı ödemiş Sayın Bakan. Kim bunlar?"

Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a şu soruyu yöneltti:

"AKP kadrolarını buradan mı finanse ediyorsunuz?"

"Sayıştay raporlarında, Sağlık Bakanlığı faaliyet raporundaki 2020 yılı sonu itibarıyla belirlenen engelli raporu sayısı ile Aile Bakanlığı faaliyet raporunda engelli aylığı alan sayıları arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Sayıştaya göre, Sağlık Bakanlığı kayıtlarında engelli rapor kaydı olmayanlara Bakanlığınız engelli aylığı ödemiş Sayın Bakan. Kim bunlar? Yoksa AKP kadrolarını buradan mı finanse ediyorsunuz? Engelli olmadığı hâlde maaş alanların listesi TÜGVA’dan mı geldi, yoksa saraydan mı? Sayıştay raporlarında tespit edilen bu usulsüzlükle ilgili bir yaptırım, bir inceleme başlatacak mısınız?"

"Benim soru sorma hakkımı elimden mi alıyorsunuz?"

Sözlerine devam etmek isteyen Karaca, sık sık konuşmasının bölünmesi ve tansiyonun yükselmesi sebebiyle başarılı olamadı.

Karaca, AKP'li vekillere, "Benim soru sorma hakkımı elimden mi alıyorsunuz? Ben suçlamıyorum, soruyorum. Neden gocunuyorsunuz?” diyerek tepkisini gösterdi.

Gerginliğin sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, toplantıya ara verdi.