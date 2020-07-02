CHP’li belediyenin OYAK’ın demir-çelik şirketine kestiği 143 milyon TL’lik cezaya durdurma

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli İlçesi belediyesinin, demir-çelik devi Erdemir Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’na ruhsatsız ve kaçak yapı için kestiği 143 milyon liralık para cezasının yürütmesi Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.



CHP’li Karadeniz Ereğli belediyesinin Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir’in izin almadan yaptığı yapılara mühür vurduklarını ve ilk aşamada 143 milyon lira ceza kestiklerini, bu tutarın 600 milyon lirayı bulacağını açıklamıştı.



Erdemir Ereğli, OYAK Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor...