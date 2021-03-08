CHP'li belediyelerin 'Askıda Fatura'ları ile 44 milyon lira tutarında fatura ödendi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11 büyükşehir belediyesinin başlattığı Askıda Fatura Kampanyası sayesinde 44 milyon lira tutarında yaklaşık 460 bin fatura ödendiğini açıkladı.
CHP’li Seyit Torun, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin pandemi yardımlarına ilişkin yeni verileri açıkladı
Bir yıllık pandemi sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların 44 milyon lira tutarındaki 461 bin 908 adet faturasının Askıda Fatura ile ödendiğini belirten CHP'li Torun, 11 büyükşehir belediyesinin, su faturasını ödeyemeyen 1 milyon 173 bin abonenin suyunu kesmediğini ve belediyelere ait işyerlerinin 15 bin 251 adet kira ücretinin de ertelendiğini kaydetti.