CHP'li belediyelerin 'Askıda Fatura'ları ile 44 milyon lira tutarında fatura ödendi

Torun, pandemi döneminde CHP'li belediyelerin 10 milyon vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulunulduğunu, 75 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürününün ücretsiz dağıtıldığını ve sokağa çıkma yasaklarında 34 milyon 500 bin öğün yemeğin evlere ulaştırıldığını belirtti.

CHP'li Torun, “Erdoğan belediyelerimize saldıracağına teşekkür etmeli, başarılı hizmetlerinin devamı için de dua etmelidir. Erdoğan 19 yılda yoksulluğa mahkum ettiği milletimizin sorunlarına kafa yormalı. Vatandaşa hizmeti engelleyerek siyasi menfaat sağlayacağını düşünen bu sorunlu zihniyet, artık boşa uğraştığını görmeli, belediyelerimizin yakasından düşmeli ve onlara gölge etmemelidir” dedi.