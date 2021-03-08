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Ekonomi

CHP'li belediyelerin 'Askıda Fatura'ları ile 44 milyon lira tutarında fatura ödendi

"Erdoğan belediyelerimize saldıracağına teşekkür etmeli"

08 Mart 2021 10:49

 CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11 büyükşehir belediyesinin başlattığı Askıda Fatura Kampanyası sayesinde 44 milyon lira tutarında yaklaşık 460 bin fatura ödendiğini açıkladı.

CHP’li Seyit Torun, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin pandemi yardımlarına ilişkin yeni verileri açıkladı

Bir yıllık pandemi sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların 44 milyon lira tutarındaki 461 bin 908 adet faturasının Askıda Fatura ile ödendiğini belirten CHP'li Torun, 11 büyükşehir belediyesinin, su faturasını ödeyemeyen 1 milyon 173 bin abonenin suyunu kesmediğini ve belediyelere ait işyerlerinin 15 bin 251 adet kira ücretinin de ertelendiğini kaydetti.

Torun, pandemi döneminde CHP'li belediyelerin 10 milyon vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulunulduğunu, 75 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürününün ücretsiz dağıtıldığını ve sokağa çıkma yasaklarında 34 milyon 500 bin öğün yemeğin evlere ulaştırıldığını belirtti.

CHP'li Torun, “Erdoğan belediyelerimize saldıracağına teşekkür etmeli, başarılı hizmetlerinin devamı için de dua etmelidir. Erdoğan 19 yılda yoksulluğa mahkum ettiği milletimizin sorunlarına kafa yormalı. Vatandaşa hizmeti engelleyerek siyasi menfaat sağlayacağını düşünen bu sorunlu zihniyet, artık boşa uğraştığını görmeli, belediyelerimizin yakasından düşmeli ve onlara gölge etmemelidir” dedi. 

 

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