CHP'li belediyelerden THK'ya: OGM kullanma taahhüdü verirse, 4 milyon doları sağlarız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumu'nu belediye başkanları ile ziyaretinin ardından, CHP'li belediyeler bugün ikinci kez THK'ya gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı toplantıda, Orman Genel Müdürlüğünün, yangın söndürme uçaklarını kullanma taahhüdü vermesi halinde CHP'li belediyelerin, uçakların bakımı için gereken 4 milyon doları sağlayabileceği ifade edildi.

Çalışma başlatılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer CHP'li belediyelerin genel sekreter yardımcılarından oluşan CHP heyeti, bugün bir kez daha THK'yı ziyaret etti. Öğlen saatlerinde başlayan toplantıda THK'nın üç yıldır kullanılmayan yangın söndürme uçakları ile ilgili son durum masaya yatırıldı. CHP heyeti, Orman Genel Müdürlüğü'nün THK uçaklarını kullanma taahhüdü vermesi durumunda uçakların bakımı için gerekli olan 4 milyon doların CHP'li belediyelerce sağlanabileceği taahhüdünde bulundu. Toplantıda bu konuda bir çalışma başlatılması kararı alınırken, sürecin koordinasyonunun Mansur Yavaş ve Muhittin Böcek tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu çağrıda bulunmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THK uçaklarının CHP'li büyükşehir belediyeleri tarafından kiralanarak doğrudan orman yangınlarında müdahalede kullanılmasının önünün açılmasını talep etmiş, ancak kurumdan bir yanıt alamamıştı. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine 4 Ağustos'ta 11 belediye başkanı ile THK'yı ziyaret etmiş, burada kurum yetkilileriyle görüşmüştü.