CHP'li belediye başkanına terör soruşturması

Menemen Belediye Başkanı CHP’li Serdar Aksoy hakkında ocak ayında gerçekleşen CHP Menemen İlçe Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı konuşma nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmada Aksoy’un propagandasını yaptığı ileri sürülen “terör örgütleri THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ” olarak sıralandı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesinin Aksoy’un ocak ayında gerçekleşen CHP Menemen İlçe Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı konuşma olduğu öğrenildi. Aksoy kongrede söylediği sözlere ilişkin, “Orada söylediğimiz sözlerde bir şey yok. Bunlar her il, ilçe kongrelerinde söylenen şeyler. Denizlerin, Mahirlerin ismini anmışız. Eğer bunlar suç olsaydı ortada bir tane CHP’li kalmazdı. Tuhaf bir durum yani” değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede ne demişti?

Başkan Aksoy, soruşturmaya konu olan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini kast ederek şunları şöylemişti: “Bir zat çıkıyor TV canlı yayınlarında soruyor. Siz kimsiniz diyor. Sen kimsin diyor. Biz kim miyiz? Söyleyeyim; biz Cumhuriyet Halk Partilileriz. Biz vatanseverleriz. Biz düzgün babayız. Biz ‘dostun bir gülü bana yeter’ diyen Pir Sultan Abdal’ız. Biz Serez’in esnaf çarşısındaki Şeyh Bedrettin’iz. Torlak Kemal’iz. Biz Ege dağlarında Osmanlı zulmüne direnen Yörük Ali’leriz. Biz sürgündeki Nazım Hikmet’iz. Sürgündeki Yılmaz Güney’iz. Biz sürgündeki Ahmet Kaya’yız. Biz Eskişehir sokaklarında sopalarla dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ız.”

“Biz kim miyiz? Biz Sivas’ta, Maraş’ta katledilen canlarız. Biz Başbağlar’da katledilen insanlarız. Biz Uğur Mumcu’yuz, Bahriye Üçok’uz. Biz kim miyiz? Biz Kızıldere’de öldürülen Mahir’iz. Biz kim miyiz? Biz Diyarbakır cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim’iz. Biz kim miyiz? Biz; 6 Mayıs 1972 de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş’iz. Soruyor muhterem canlı yayınlarda ‘siz kimsiniz’ diye. Biz; Mustafa Kemalin askerleriyiz.” (ANKA)

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