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CHP'li belediye başkanı Koronavirüs'e yakalandı

18 Ağustos 2020 21:15

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

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