CHP’li belediye başkan adayına hapis cezası

Berkin Elvan’ın yaşamını yitirdiği gün Avcılar’da düzenlenen protestolarda olası hak ihlallerine karşı hukuki destek vermek üzere olay yerine giden Turan Hançerli, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez yöneticisi avukat Gökmen Yeşil ve avukat Zülfikar Erden’e ‘‘gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme’’ ve “Polise mukavemet” suçundan hapis cezası verildi. Yargılanan avukatlar kararı istinaf mahkemesine taşıdı. 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen avukat Hançerli, yerel seçimlerde CHP’nin Avcılar Belediyesi başkan adayı olarak yarışacak.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Gezi Parkı eylemleri döneminde Okmeydanı’nda polis tarafından gaz fişeğiyle vurulan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın yaşamını yitirdiği gün, Avcılar Gezi Dayanışması, Marmara Caddesi’nde protesto eylemi yaptı. Avukatlar Gökmen Yeşil, Zülfükar Erden ve Turan Hançerli de olası hak ihlallerine karşı hukuki destek vermek üzere olay yerine gitti. Polis, yürüyüşe izin vermeyerek, eylemcilere gazla müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Müdahaleden iki buçuk yıl sonra, üç avukat dahil 9 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Avukatlara atılı suçun, görev suçu kapsamında olmadığını savunan savcı, bu nedenle Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmasına da gerek duymadı. Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava da ise 4 Ekim 2015’de karar verildi.

Mahkeme verdiği kararda avukatlar Gökmen Yeşil ve Turan Hançerli ’ye ‘‘gösteri ve yürütüş kanununa muhalefet etme’’ suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargılanan avukatların duruşma esnasındaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme indirim yaparak cezayı 1 yıl 3 aya indirdi. Yeşil ve Turan’a “Polise mukavemet” suçlamasıyla da 5 ay hapis cezası verildi. Hapis cezasının ertelenmesine karar veren mahkeme sanık avukatların 2 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti. Avukat Zülfükar Erden’e de aynı suçlamalardan aynı oranda ceza verilirken hükmün açıklaması geri bırakıldı.