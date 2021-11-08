CHP'li Beko: Osman Kavala tek adam rejiminin kurbanıdır

CHP İzmir milletvekili Kani Beko, "Sadece Kavala'yı değil, tek adam rejiminde insan hakları savunucuları, avukatlar ve gazetecileri de susturmak çin kullanılan bir yargı sistemi var. Kavala bunun kurbanıdır" diye konuştu. Beko,1469 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Beko, "Kavala benim gibi bir Balkan göçmenidir. Balkanlar'dan ülkesine hainlik yapan bir kişi çıkmaz. Balkanlardan söz edilince, çıksa çıksa ülkesini seven, hizmet eden Spartaküs, Büyük İskender, Şeyh Bedrettin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Tahsin, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet ve Mehmet Akif Ersoy gibi bu topraklarda yetişmiş önemli değerler çıkar" dedi.

Beko şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bunu sadece ben söylemiyorum. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, 48 aydır tutuklu yargılanan işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun uzatılmasının insan hakları ihlali olduğunu söylüyor. Ayrıca geçtiğimiz eylül ayı başında, İstanbul 13. Ceza Mahkemesi’nde alınan tutukluğun uzatılması kararıyla, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyma sorumluluğunu da çiğnediğine bir kez daha dikkat çekiliyor. İşadamı Kavala’ya yönelik “dayanaksız suçlamaların” devam etmesine karşı 10 ülkeden serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrı yapıldı. Sadece Kavala'yı değil, tek adam rejiminde insan hakları savunucuları, avukatlar ve gazetecileri de susturmak çin kullanılan bir yargı sistemi var. Kavala bunun kurbanıdır"

"Kavala davası bir kin davasına dönüşmüştür"

"Saray rejimi İnsan hakları savunucusu olan Kavala'yı susturmak için örtülü bir amaç izlediğini düşünüyorum. Bu nedenle Kavala davası bir kin davasına dönüşmüştür. Bu dava biz gösteriyor ki Türkiye’de hukuk devletinin zerresi yoktur, hiç birimizin yargısal güvencesi yoktur. Kimsenin mal-mülk güvencesi yoktur”

"Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"

Sayın Kavala benim gibi bir Balkan göçmeni ailenin evladıdır. Balkanlar'dan ülkesine hainlik yapan bir kişi çıkmaz. Çıksa çıksa ülkesini seven, hizmet eden bizim gibi Balkan göçmeni olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkar. Bunun altını çizmek istiyorum. Bizler bu ülkenin öz evladı ve kimsenin koparamayacağı harcıyız. Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"